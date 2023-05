Ζούλιας – ΝΔ: «Ηρεμήστε» απαντά ο σχεδιαστής μόδας σε όσους τον επέκριναν

«Χρειαζόμαστε σταθερότητα» έγραψε ο Βασίλης Ζούλιας στο Instagram του ενόψει των δεύτερων εκλογών της 25ης Ιουνίου, ως λεζάντα σε φωτογραφία που ανέβασε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Πιο αναλυτικά, ο σχεδιαστής μόδας έγραψε: «Χρειαζόμαστε σταθερότητα, τόλμη και συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά σε αυτή τη χώρα». Μετά από αυτή τη δημοσίευση, ο ίδιος έκανε γνωστό ότι έγινε στόχος αρνητικών σχολίων, όπως αποκάλυψε σε ένα βίντεο που ανέβασε και πάλι μέσα από το προφίλ του στο Instagram. Στο κλιπ, ο σχεδιαστής εξηγεί τον λόγο που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κάνει και μία αναφορά στα μηνύματα «θυμού» που εισέπραξε.

We do need stability ,boldness and keep moving forward in this country

Ειδικότερα, ο Βασίλης Ζούλιας είπε:

«Ανέβασα μια φωτογραφία με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα και τρελαθήκατε όλοι. Αρχίσατε και γράφατε το μακρύ σας και το κοντό σας από κάτω, γεμάτοι θυμό. Για ποιο λόγο; Με ξέρετε οι περισσότεροι και ό,τι αφορά τη ζωή μου, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Ναι είμαι Νέα Δημοκρατία. Ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία γιατί ήθελα και εγώ σταθερότητα. Επιχειρηματίας είμαι. Στο επιχειρείν τα τελευταία 20 χρόνια, τα πιο δύσκολα της Ελλάδος, έχω δει τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, έχω δει τι έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, έχω δει τι έχει κάνει η Αριστερά και επέλεξα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία τώρα. Έχω πολλούς φίλους το Κ.Κ.Ε εσωτερικούς στον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους με αναρχικές ιδέες, όλοι φίλοι μου είναι, του αγαπάω και με αγαπάνε. Eλεύθερος είμαι να ανεβάζω στο προφίλ μου ό,τι θέλω».

«Τι πάθατε; για ποιο λόγο τέτοιο μένος; Hρεμήστε, εκλογές ήταν, εντάξει χάρηκα και εγώ που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και χάρηκα! Θέλω σταθερότητα, έχω μια επιχείρηση με 20 εργαζόμενους εδώ, από τους οποίους το 10% ψήφισε Νέα Δημοκρατία, όλοι οι υπόλοιπο ψήφισαν άλλα κόμματα και καλά έκαναν. Ελεύθεροι είναι να ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Και εγώ ελεύθερος είμαι να ανεβάζω στο προφίλ μου ό,τι θέλω. Δεν είναι ένα προφίλ που ανεβάσω μόνο ιστορίες μόδας και πράγματα για τη μόδα. Είναι ένα κοινωνικό προφίλ. Σας παρακαλώ σταματήστε! Να αγαπιόμαστε μεταξύ μας και ας αγαπηθούν και τα κόμματα μεταξύ τους επιτέλους, για την Ελλάδα μας, να πάμε μπροστά. Έπρεπε να τα πω» κατέληξε ο Βασίλης Ζούλιας.