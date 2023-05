Άνοιξε η πόρτα στον αέρα: Τρόμος για επιβάτες αεροπλάνου

Ένα αεροπλάνο της εταιρείας Asiana Airlines προσγειώθηκε με ασφάλεια σήμερα την πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας αφού μια θύρα του αεροσκάφους άνοιξε λίγο πριν αυτό φθάσει στο αεροδρόμιο, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ντέγκου γύρω στις 12:40 μ.μ. (06:40 ώρα Ελλάδας) αφού είχε αναχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το νησί Τζέτζου, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου. Δεν υπήρξαν τραυματίες από το επεισόδιο, όμως μερικοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε γειτονικό νοσοκομείο, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ντέγκου. Ο εκπρόσωπος της Asiana Airlines δήλωσε πως οι αρχές ερευνούν πώς άνοιξε η θύρα. «Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο αφού ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε το μοχλό της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η μετεωρολόγος Τσέλσι Αμπρίζ από τον σταθμό NBC6 στις ΗΠΑ έγινε viral μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό που της συνέβη ενώ ήταν στον αέρα. Ειδικότερα, η Αμπρίζ τρόμαξε όταν ένα περιστέρι έπεσε στην κάμερα που υπήρχε έξω από το στούντιο και μετέδιδε ζωντανή εικόνα στο φόντο ενώ ήταν σε εξέλιξη το δελτίο καιρού. «Θεέ μου, με τρόμαξε» αναφώνησε η μετεωρολόγος όταν είδε το περιστέρι να μοιάζει τεράστιο ενώ πλησίαζε στην κάμερα.

Brain: bird is going to land on you!

Reality: I’m in the studio and this is a live camera…🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ

— Chelsea Ambriz (@ChelseaAmbrizTV) May 22, 2023