Τέιλορ Σουίφτ βροχή: Μια αληθινή επαγγελματίας

Την αποθέωση γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Τέιλορ Σουίφτ, με τους χρήστες να την αποκαλούν «επαγγελματία», καθώς δεν σταμάτησε τη συναυλία της, παρά την καταρρακτώδη βροχή. Η 33χρονη τραγουδίστρια από τον Καναδά δεν φάνηκε στιγμή να κάνει δεύτερες σκέψεις όταν άρχισε να βρέχει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Foxborough της Μασαχουσέτης το βράδυ του Σαββάτου και συνέχισε απτόητη, δείχνοντας μάλιστα να απολαμβάνει την κατάσταση. Η ίδια, μάλιστα, προχώρησε και σε ανάρτηση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. «Χθες το βράδυ χορέψαμε όλοι μαζί στη βροχή για ολόκληρη την 3,5 ωρών συναυλία στο Foxborough. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν συναυλίες με βροχή στο στάδιο Gillette, αλλά αυτή τη φορά ήταν κατακλυσμός που δεν σταμάτησε στιγμή. Θέλω απλά να ευχαριστήσω αυτό το εμβληματικό κοινό!!! Σας αγαπώ τόσο πολύ που δεν έχετε ιδέα», έγραψε στο Twitter.

Last night we all danced together in the rain for THE ENTIRE 3.5 HOUR SHOW in foxy Foxborough MA!! We’ve had rain shows at Gillette Stadium before but this was a full on deluge that never let up, I just want to thank that iconic crowd!! Love you so much you have no idea 💕🥰🥲 pic.twitter.com/I4WUjey94o

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 21, 2023