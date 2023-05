Αν Νικόλ Σμιθ ντοκιμαντέρ: Οι έρωτες, τα ψέματα και η υπερβολική ζωή της

Η Αν Νικόλ Σμιθ, έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο όταν παντρεύτηκε τον 89χρονο δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του πετρελαίου J Howard Marshall το 1994 και κυνήγησε την περιουσία του μέσω των δικαστηρίων μετά τον θάνατό του, 13 μήνες αργότερα. Αλλά η αναζήτηση της Αν Νικόλ Σμιθ για φήμη και περιουσία την οδήγησε στον εθισμό, στον τραγικό θάνατο του 20χρονου γιου της μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της και, τελικά, στη δική της θανατηφόρα υπερβολική δόση σε ηλικία 39 ετών. Η μάχη του μοντέλου με τα ναρκωτικά τη μετέτρεψε σε ένα «χειριστικό, εγωιστικό τέρας» που χρησιμοποιούσε τον Μάρσαλ «σαν ΑΤΜ» και εφηύρε μια καταχρηστική παιδική ηλικία επειδή «οι θλιβερές ιστορίες βγάζουν χρήματα», σύμφωνα με ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me», περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την οικογένειά της, τους φίλους και τους υπαλλήλους της, καθώς και πλάνα αρχείου από την αείμνηστη μαμά της, Virgie.

