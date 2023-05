Απόδημοι – Εκλογές 2023: Έκλεισαν οι κάλπες για τους Έλληνες του εξωτερικού

Για πρώτη φορά, φέτος, οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού ψήφισαν για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου στον τόπο διαμονής τους, εφόσον το επέλεξαν, αντί να μεταβούν στην Ελλάδα. Έτσι, αργά το απόγευμα, έκλεισαν και οι τελευταίες κάλπες στην Ευρώπη, όπου ψήφισαν σήμερα (20/5) οι περίπου 23.000 απόδημοι πολίτες, ενώ σε μερικές ώρες κλείνουν και οι κάλπες στην Αμερική. Οι ομογενείς που εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν μόνο τα ψηφοδέλτια Επικρατείας κάθε κόμματος και όχι να βάλουν το σταυρό προτίμησης στα απλά ψηφοδέλτια. Οι Έλληνες του εξωτερικού έκοψαν πρώτοι το νήμα της εκλογικής διαδικασίας. Οι κάλπες για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές στήθηκαν σε 35 χώρες ανά την υφήλιο και 99 εκλογικά τμήματα. Συνολικά εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 22.825 απόδημοι Έλληνες.

