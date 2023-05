Έλληνες εξωτερικού – Εκλογές 2023: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία σε όλο τον κόσμο

Ιστορική θεωρείται η σημερινή ημέρα, αφού για πρώτη φορά ψηφίζουν, σήμερα, οι Έλληνες του εξωτερικού για τις εθνικές εκλογές. Περισσότεροι από 22.000 Έλληνες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ικανοποιητική προσέλευση στις κάλπες. Η πρώτη κάλπη του εξωτερικού άνοιξε στην Αυστραλία, ενώ οι τελευταίες κάλπες άνοιξαν στις ΗΠΑ. Όλες θα λειτουργούν έως τις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα ψηφοδέλτια θα σφραγιστούν και θα σταλούν στην Ελλάδα ταχυδρομικά ώστε να προσμετρηθούν αύριο.

Η ψηφοφορία σε κάθε ένα από τα 99 εκλογικά τμήματα που συγκροτήθηκαν σε 85 πόλεις 35 χωρών ανά την υφήλιο, γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Στη διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας συμμετέχουν περισσότερα από 900 άτομα εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στο προσωπικό των ελληνικών διπλωματικών αρχών. Από αυτά, περίπου τα 300 ταξίδεψαν για να καλύψουν τις θέσεις ευθύνης είτε από την Ελλάδα είτε από πόλη σε πόλη εντός των 35 κρατών.

Αυξημένη ήταν η προσέλευση των Ελλήνων που ζουν στην Κύπρο ώστε να ψηφίσουν, ειδικά έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Τα εκλογικά τμήματα είναι 5, στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσσό και την Πάφο, ενώ εγγεγραμμένοι στις ειδικές εκλογικές λίστες είναι 1.462 πολίτες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει ψηφίσει πάνω από το 50% των ψηφοφόρων.

Στο Βέλγιο λειτουργούν 4 εκλογικά τμήματα για τους απόδημους. Στις 7:00 το πρωί ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία. Στις Βρυξέλλες, τα εκλογικά τμήματα είναι 3 και 1562 είναι οι εγγεγραμμένοι. Ένα εκλογικό τμήμα είναι στην Αμβέρσα με 68 εγγεγραμμένους.

Στην Τουρκία, 85 άτομα είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι και το μοναδικό εκλογικό κέντρο που λειτουργεί βρίσκεται στο Σεισμανόγλειο Μέγαρο, στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Ο λόγος που οι ψηφοφόροι είναι μόλις 85 οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί Έλληνες πολίτες αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αναφέρει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης. Έως αυτή την ώρα, έχουν ψηφίσει 47 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Στην Ιταλία υπάρχουν 3 εκλογικά τμήματα – ένα ανά έδρα – και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν είναι 128 στη Ρώμη, 203 στο Μιλάνο και 42 στη Βενετία. Στη Γαλλία, 1.053 άτομα είναι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τα εκλογικά κέντρα είναι 5, δύο από αυτά στο Παρίσι, ένα στη Νίκαια, ένα στην Αμβέρσα και ένα στο Στρασβούργο. Η προσέλευση στις κάλπες είναι αρκετά μεγάλη, γεγονός που δεν ήταν αναμενόμενο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εκλογέων καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σχεδόν 5.000 Έλληνες έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές. Ειδικότερα, στο Λονδίνο έχουν εγγραφεί 3.982 Έλληνες, 282 στο Εδιμβούργο, 131 στη Γλασκώβη, 274 στο Μπέρμιγχαμ και 250 στο Ληντς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν συνολικά 8 εκλογικά κέντρα, ένα κέντρο στη Γλασκώβη όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι Γλασκώβης και Μπέλφαστ και από ένα κέντρο, στο Ληντς και στο Μπέρμιγχαμ.

Time to vote! 🗳️🇬🇷Election process has officially kicked off at the Consulate General of Greece in New York! This is your chance to make your voice heard! 🎉🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/BWflpXT7vI

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) May 20, 2023