Βίκυ Καγιά στις Κάννες: H εντυπωσιακή εμφάνισή της

Η Βίκυ Καγιά έκανε μια εντυπωσιακή και σέξι εμφάνιση στις Κάννες με μια εκπληκτική ολόσωμη φόρμα Stella McCartney και Saint Laurent μαύρες γόβες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις μέρες το Φεστιβάλ των Καννών, με τις stars παγκόσμιου βεληνεκούς να κάνουν λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Μαγνήτισαν τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων, με πιο πρόσφατη τη Βαϊόλα Ντέιβις που αναδείχθηκε η πιο extravagant παρουσία χάρη στο couture Valentino παλτό της.Μια από τις Ελληνίδες που συχνά δίνει το παρών στο κινηματογραφικό φεστιβάλ είναι η Βίκυ Καγιά, η οποία φέτος επέλεξε ένα εξαιρετικό look για το red carpet. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλα ήταν ιδιαίτερα glamorous. Φόρεσε μια συγκλονιστική semi-sheer και sparkly ολόσωμη φόρμα της Stella McCartney, με split hems (σκισμίματα στα μπατζάκια) που ανέδειξαν τις super chic μαύρες γόβες της από τον οίκο Saint Laurent.

Η Βίκυ Καγιά στο κόκκινο χαλί των Καννών με ολόσωμη φόρμα:

Ολοκλήρωσε το look με ένα oversized μαύρο blazer, που κράτησε τη στιλιστική ισορροπία και ταίριαξε ιδανικά με το statement jumpsuit. Φυσικά, ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν και τα μίνιμαλ και κομψά σκουλαρίκια Minas Design -η ιδανική επιλογή, ώστε το look να μην ξεφύγει από τα όρια του κομψού και περάσει στο too much. Για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών, η Βίκυ Καγιά επέλεξε έναν αυστηρό, πολύ σφιχτό και sleek κότσο μπαλαρίνας, το οποίο τόνιζε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και χάριζε supermodel vibes στο look.

Οι έντονες βλεφαρίδες και το στιλάτο χρώμα στα χείλη της απογείωσαν το μακιγιάζ της. Ποζάροντας με αέρα χολιγουντιανής σταρ στον φακό, η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί και μοιράστηκε τη στιγμή με τους χιλιάδες followers της, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το look, αφήνοντας αμέτρητα likes και σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της.

