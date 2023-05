Τον έδειρε με φίδι: Ασύλληπτος καβγάς στη μέση του δρόμου

Viral έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να χρησιμοποιεί ένα… φίδι για να επιτεθεί σε έναν άλλο στη διάρκεια καυγά στον Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ το περίεργο περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα σε δρόμο του Τόροντο. Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας να χρησιμοποιεί το κατοικίδιό του, έναν πύθωνα, για να μαστιγώσει τον αντίπαλό του. Κι ενώ το θύμα προσπαθεί να αμυνθεί, εκείνος συνεχίζει να τον χτυπά με το φίδι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταφθάνει στο σημείο ένα περιπολικό της αστυνομίας του Τορόντο με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν για να διαλύσουν τον καυγά αναγκάζοντας τους εμπλεκόμενους να ξαπλώσουν στο έδαφος. Στο μεταξύ το φίδι διακρίνεται να απομακρύνεται… Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι δέχθηκε κλήση για κάποιο άτομο που απειλούσε περαστικούς με ένα φίδι και εστάλη στο σημείο ένα περιπολικό.

«Υπήρξε μια σωματική φιλονικία και ο άνδρας χρησιμοποίησε τον πύθωνα για να επιτεθεί στο θύμα», ανέφερε η αστυνομία. Ο 45χρονος δράστης, κάτοικος του Τορόντο ονόματι Λορένιο Αβίλα, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση και αναίτια κακομεταχείριση ζώου. Εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης ενώπιον δικαστηρίου, που διέταξε την κράτησή του. Το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν κακοποίηση ζώου, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν είναι καλά το φίδι. «Έχω δει πολλά τρελά στη ζωή μου, αλλά ουδέποτε είδα κάποιον να δέρνει έναν άλλο με φίδι», σχολίασε ένας χρήστης.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 13, 2023