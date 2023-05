Andy Rourke: Ο μπασίστας των «The Smiths» πέθανε στα 59 του χρόνια

O γνωστός μπασίστας του διάσημου συγκροτήματος των «The Smiths», Andy Rourke, πέθανε στα 59 του χρόνια από καρκίνο στο πάγκρεας. Τα τραγικά νέα μαθεύτηκαν στο Twitter σήμερα το πρωί. Ο Johnny Marr. ο κιθαρίστας των Smiths. ανακοίνωσε στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media τον τραγικό θάνατο του φίλου και συναδέλφου μουσικού. Ο Andy Rourke ήταν γνωστός ως ο βασικός μπασίστας των The Smiths μεταξύ 1982 και 1986, και ξανά από το 1986 έως το 1987. Ο Andy Rourke έπαιξε και στα τέσσερα στούντιο άλμπουμ των Smiths: «The Smiths» του 1984, «Meat Is Murder» του 1985, 1986 Το «The Queen Is Dead» και το «Strangeways, Here We Come» του 1987. O Johnny Marr περιέγραψε τον Andy, από το Μάντσεστερ, ως έναν «εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικό».

Το tweet ανέφερε: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μια μακρά ασθένεια με καρκίνο στο πάγκρεας. Ο πατέρας του Rourke ήταν Ιρλανδός ενώ η μητέρα του Αγγλίδα. Έλαβε μια ακουστική κιθάρα από τους γονείς του όταν ήταν επτά ετών. Σε ηλικία 11 ετών έγινε φίλος με τον νεαρό John Maher (σύντομα Johnny Marr) με τον οποίο μοιράστηκε ένα ενδιαφέρον για τη μουσική. Το ζευγάρι των νεαρών μουσικών πέρασε μεσημεριανά διαλείμματα στο σχολείο τζαμάροντας και παίζοντας στις κιθάρες τους. Όταν ο Marr και ο Rourke δημιούργησαν την πρώτη τους σχολική μπάντα, η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν ακόμη στον πυρετό του πανκ. Ο Rourke παράτησε το σχολείο όταν ήταν 15 ετών.Πέρασε από μια σειρά από άθλιες δουλειές και έπαιξε κιθάρα και μπάσο σε διάφορα ροκ συγκροτήματα, καθώς και στο βραχύβιο φανκ συγκρότημα Freak Party, με τον σχολικό του φίλο Johnny Marr.

Οι «The Smiths»

Ο Marr αργότερα συνεργάστηκε με τον Morrissey για να σχηματίσει τους Smiths. Ο Rourke μπήκε στο συγκρότημα μετά την πρώτη τους συναυλία και παρέμεινε για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής τους. Έπασχε όλη του τη ζωή από εθισμό στην ηρωίνη, απολύθηκε από το συγκρότημα στις αρχές του 1986, ενώ επανήλθε δύο εβδομάδες αργότερα λίγο πριν κυκλοφορήσουν το The Queen Is Dead. Στην απουσία του, ο δεύτερος κιθαρίστας Craig Gannon εντάχθηκε στο συγκρότημα.Ο Marr περιέγραψε τη συμβολή του Rourke σε αυτό το άλμπουμ ως «κάτι που κανένας άλλος μπασίστας δεν θα μπορούσε να κάνει». Χωρίς τον Rourke τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο στον ήχο των Smiths.

«Ο Andy θα μείνει στη μνήμη μας ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή από όσους τον γνώρισαν και ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικό από τους λάτρεις της μουσικής. Ο Andy έπαιξε στον κλασικό κατάλογο των Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το This Charming Man και το There Is a Light That Never Goes Out – και τα δύο κλασικά παραδείγματα του συχνά τολμηρού μελωδικού του στυλ – καθώς και σόλο τραγούδια για τον frontman Morrissey μετά τη διάλυση του γκρουπ. Έπαιξε επίσης στο supergroup Freebass με δύο άλλους διάσημους μουσικούς από το Μάντσεστερ, τους Peter Hook των New Order και τον Mani των Stone Roses, και ηχογράφησε με τους Sinead O’Connor, τους Pretenders, τον Ian Brown και, στο γκρουπ DARK, την τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores. Ο’ Riordan.