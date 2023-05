Τον νάρκωσε και τον έκλεψε: Θύμα σέξι νεαρής πλούσιος άνδρας στο Μαϊάμι

Μια νεαρή γυναίκα ακολούθησε έναν άνδρα στο διαμέρισμά του, αφού προηγουμένως είχαν βγει μαζί σε γνωστό μπαρ στο Μαϊάμι, και στη συνέχεια τον νάρκωσε και του έκλεψε κοσμήματα που η συνολική τους αξία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο δολάρια. Η γυναίκα, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα από την αστυνομία, μπήκε στο διαμέρισμα του συνοδού της μετά από πρόσκληση του ίδιου, στις 5.30 τα ξημερώματα. Κατόπιν, ήπιαν ένα ποτό μαζί, το οποίο οι Αρχές πιστεύουν ότι περιείχε κάποια ναρκωτική ουσία. Ο άνδρας έπεσε αναίσθητος σχεδόν αμέσως και η νεαρή, που εκτιμάται ότι είναι από 20-30 ετών, βρήκε την ευκαιρία να κλέψει ακριβά κοσμήματα – συμπεριλαμβανομένων δύο Rolex. Το θύμα της κλοπής κάλεσε την αστυνομία όταν ξύπνησε, γύρω στο μεσημέρι, και βρήκε το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό και τα κοσμήματά του να έχουν κάνει φτερά.

Η λεία της άγνωστης κακοποιού περιλάμβανε ένα Rolex Daytona Rainbow με διαμάντια, ένα Sky-Dweller Rolex, μια χρυσή αλυσίδα, γυαλιά ηλίου Cartier και ένα δαχτυλίδι με διαμάντι και ροζ χρυσό. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας του κτιρίου ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της άγνωστης μελαχρινής γυναίκας.

NEWS RELEASE: We need assistance identifying the woman seen on this video. She drugged victim’s drink and once he fell asleep, she took $600k of victim’s jewelry. This occurred May 8, in downtown Miami. If you recognize her, you are urged to call 305-603-6030 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/2ElDCEPrWK

— Miami PD (@MiamiPD) May 17, 2023