Τεχνητή Νοημοσύνη και κίνδυνοι: Προειδοποιεί ο εφευρέτης του ChatGPT

Ο δημιουργός του προηγμένου chatbot ChatGPT κάλεσε τους νομοθέτες στις ΗΠΑ να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, κατέθεσε την Τρίτη ενώπιον επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας σχετικά με τις δυνατότητες – και τις παγίδες – της νέας τεχνολογίας. Μέσα σε λίγους μήνες, είναι πολλά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εισέλθει στην αγορά και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Altman θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός για την αδειοδότηση των σχετικών εταιρειών.Το ChatGPT κι άλλα παρόμοια προγράμματα μπορούν να δώσουν σχεδόν ανθρώπινες απαντήσεις σε ερωτήσεις – αλλά μπορούν επίσης να είναι εξαιρετικά ανακριβή. Ο 38χρονος CEO έχει, κατά κάποιον τρόπο, αναλάβει ρόλο εκπροσώπου της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας και δεν έχει αποφύγει να ασχοληθεί με δύσκολα θέματα, όπως ζητήματα ηθικής, και να πιέσει για καλύτερη ρύθμιση.

Sam Altman, CEO of ChatGPT parent company OpenAI, is addressing concerns over the technology while testifying before Congress.

Altman says the technology will entirely automate some jobs, but also create new ones that "we believe will be much better."https://t.co/ao01hIwvOk pic.twitter.com/DmwBbqdsml

— The Associated Press (@AP) May 16, 2023