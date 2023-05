Επίτευγμα για τον Ολυμπιακό: Συγκέντρωσε 300 τίτλους

Τα 300 «άγγιξε» ο Ολυμπιακός και η αίσθηση της νίκης είναι πιο έντονη από ποτέ για τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων. Η οικογένεια του Ολυμπιακού έβαλε ένα στόχο και μέσα από δυνατές προκλήσεις τον πέτυχε και γι’ αυτό το ανακοίνωσε με μεγάλη περηφάνεια καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, επίτευγμα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την κατάκτηση 300 τίτλων στα 5 βασικά ομαδικά αθλήματα σε Άνδρες και Γυναίκες (εκ των οποίων 17 ευρωπαϊκοί και 2 διεθνείς) και οι φίλαθλοί του έχουν κάθε λόγο να περηφανεύονται και πανηγυρίζουν. Οι τίτλοι τμημάτων είναι οι εξής:

Ο Θρύλος αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Αυτές οι επιτυχίες που μας καθιστούν, αν όχι τον μεγαλύτερο, έναν από τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους στον κόσμο, θα μας ενισχύσουν και θα μας εμπνεύσουν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο σθένος και αποφασιστικότητα για την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Οι 300 τίτλοι είναι μια απόδειξη της σκληρής δουλειάς, της αυταπάρνησης και της αφοσίωσης με την οποία εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται καθημερινά για να είναι ο μοναδικός αυτός κόσμος υπερήφανος. Όπως νιώθουμε κι εμείς υπερήφανοι για όλους τους αθλητές και τους προπονητές που υπηρέτησαν τον τεράστιο αυτό σύλλογο, με αφοσίωση μέχρι το τέλος της πορείας τους. Κάθε ένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι στις στιγμές της δόξας του, στις χαρές δικές μας. Ανυπομονούμε για τις επόμενες προκλήσεις, για τις οποίες να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ενωμένοι για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την άφθαστη ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας».

🔴⚪️🏆A LEGENDARY CLUB!

The OLYMPIACOS FAMILY proudly celebrates 300 titles in our top men and women team sports! Moments of glory to you, moments of joy for us!#Olympiacos #Family #Champions #Greece #Football #Basketball #Volleyball #WaterPolo #Handball pic.twitter.com/aFNRGVDXa1

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) May 16, 2023