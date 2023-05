Φύλακας σκότωσε τρανς για κλοπή: Στη δημοσιότητα το βίντεο από κάμερα ασφαλείας

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το επεισόδιο που κατέληξε με τον θάνατο της 24χρονης τρανς, Μπάνκο Μπράουν, όταν φύλακας καταστήματος την εντόπισε να κλέβει. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Απριλίου σε υποκατάστημα της αλυσίδας Wallgreens στο Σαν Φρανσίσκο. Στο βίντεο φαίνεται ο Μάικλ Άντονι, όπως είναι το όνομα του φύλακα, να σταματάει την τρανς ενώ βγαίνει από το κατάστημα. Στο βίντεο φαίνεται, μάλιστα, αρχικά να την γρονθοκοπεί και στη συνέχεια να την ακινητοποιεί με λαβή. Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο φύλακας αφήνει την 24χρονη να φύγει με την Μπάνκο Μπράουν να του λέει κάτι και εκείνον να την πυροβολεί μια φορά στο στήθος. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο φύλακας του καταστήματος περιέγραψε ότι η 24χρονη τον απειλούσε συνέχεια ότι θα τον μαχαιρώσει αλλά πρόσθεσε ότι «δεν ένιωσα ότι απειλούμαι». Παρόλα αυτά υποστήριξε ότι ο θανατηφόρος πυροβολισμός ήταν πράξη αυτοάμυνας.

WATCH: Newly-released surveillance footage from SF DA @BrookeJenkinsSF's office shows Banko Brown’s last moments before he was shot and killed at a Downtown SF Walgreens in April.

The video appears to show Brown walking with a bag in hand toward the store’s exit when the… pic.twitter.com/m7tNK9H4Ki

— The San Francisco Standard (@sfstandard) May 15, 2023