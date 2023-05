Τσιτσιπάς Ρώμη: Η βροχή σταμάτησε τον αγώνα με τον Σονέγκο

Η βροχή για δεύτερο σερί παιχνίδι σταματά αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters της Ρώμης. Αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Λορέντζο Σονέγκο για τη φάση των «32». Μετά την ολοκλήρψωσω του 1ου σετ, που κατέκτησε ο Τσιτσιπάς με 6-3 η βροχή δυνάμωσε στην «αιώνια» πόλη. Ο διαιτητής κράτησε για πέντε περίπου λεπτά τους παίκτες στις καρέκλες τους, μέχρι να τους στείλει στα αποδυτήρια, με την ελπίδα οι συνθήκες να βελτιωθούν. Πριν από δύο ημέρες ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Νούνο Μπόρζες διεκόπη για τον ίδιο λόγο και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

No.5 seed Tsitsipas gets the first set against Sonego (6-3) #IBI23 | @atptour pic.twitter.com/GRzJEsJU2u

The Artist is locked in 🔐

Τσιτσιπάς-Σονέγκο 6-3

Μουζέτι-Τιάφο 5-7, 6-4, 2-1

Γουλφ-Ζβέρεφ 4-6, 3-3

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το πρόγραμμα αν ο Τσιτσιπάς νικήσει τον Σονέγκο, το βράδυ της Τρίτης (16/5, 21:30) θα συναντήσει το νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Μουζέτι και τον Τιάφο.

Matches have been temporarily suspended due to rain.

We are actively monitoring weather conditions and will keep you updated on any schedule change here.#IBI23 | @atptour | @wta

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2023