12αρι Ελλάδας στο Βέλγιο: Έξαλλη Κύπρια παρουσιάστρια με το 4άρι στον Lambrou

Μετά από χρόνια «ανταλλαγής» υψηλών βαθμολογιών στη Eurovision με την Κύπρο, η κριτική επιτροπή της Ελλάδας έδωσε στον Andrew Lambrou ένα 4άρι, που δίχασε το κοινό, τόσο της Ελλάδας όσο και της γείτονος χώρας. H βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής στέρησε από την Κύπρο μια θέση στη 10άδα και η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια της Κύπρου, Κάλια Ελευθερίου, που βρίσκεται στο Λίβερπουλ για τον διαγωνισμό, εμφανίστηκε μέσω skype στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» χωρίς να κρύψει την οργή της. «4; 4; Δεν λέω καλημέρα! 4; Παραμιλώ από χθες το βράδυ. Όλη η Ευρώπη μου στέλνει μηνύματα και μου λέει “δεν γίνεται, δεν γίνεται 4”…. Πάντα λέγαμε ότι στην Ευρώπη δε θα καταλάβουν τη σχέση Ελλάδας- Κύπρου, ότι είμαστε αδέρφια, ότι είναι σαν να ψηφίζουμε τους εαυτούς μας, και γίνεται αυτό… Δεν μπορώ να το διανοηθώ το 4. Τόσο καιρό λέμε στα social media για το τραγούδι, ο Andrew έδωσε και την ψυχή του, άλλες χώρες μάς έδωσαν 10άρια και η Ελλάδα έδωσε 4. Δεν το χωνεύω!» είπε σε έντονο ύφος, χωρίς να χάνει, ωστόσο, το χιούμορ της.

«Είναι αδιανόητο να χάσουμε τη δεκάδα για εκείνο το 12άρι. Η Κύπρος θα ήταν στην 10η θέση, μπορεί και 9η, εάν η Ελλάδα έδινε το 12άρι. Δεν ξέρω αν αυτό δεν μετράει για την Ελλάδα, αλλά για την Κύπρο που πέρυσι δεν περάσαμε στον τελικό, η 10η θέση για εμάς είναι πολύ σημαντική. Το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, όλοι στην αρένα ούρλιαζαν και έρχεται η Ελλάδα και βάζει 4» είπε τέλος, η Κάλια Ελευθερίου.

Το 12άρι από το ελληνικό κοινό και τα σχόλια στο Twitter

Η πενταμελής κριτική επιτροπή έδωσε τους 12 βαθμούς στο Βέλγιο ενώ στην Κύπρο χάρισε… μόλις 4 βαθμούς. Αντιθέτως το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, χάρισε απλόχερα το… παραδοσιακό 12άρι.

Με αυτή τη βαθμολογία που έλαβε η Κύπρος περιορίστηκε στη 12η θέση με 126 βαθμούς, απέχοντας μόλις τρεις βαθμούς από την είσοδό της στη δεκάδα. Αρκετοί ήταν στο Twitter που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ελληνική κριτική επιτροπή, η οποία δεν τήρησε τις… παραδόσεις και κατ’ επέκταση «στέρησε από την Κύπρο μία θέση στην πρώτη δεκάδα του τελικού.

Πώς ψήφισε η κριτική ελληνική επιτροπή

Η επιτροπή της Ελλάδας ψήφισε στη Eurovision 2023 ως εξής:

Σερβία – 1

Ελβετία – 2

Αλβανία – 3

Κύπρος – 4

Αυστραλία – 5

Σουηδία – 6

Αυστρία – 7

Ισραήλ – 8

Πορτογαλία – 10

Βέλγιο – 12

Πώς ψήφισε το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό

Τσεχία – 1

Αρμενία – 2

Γαλλία – 3

Αλβανία – 4

Ιταλία – 5

Νορβηγία – 6

Ισραήλ – 7

Σουηδία – 8

Φινλανδία – 10

Κύπρος – 12

Αν η Ελλάδα έδινε το 12αρι στην Κύπρο που αντικειμενικά το άξιζε η Κύπρος θα τερμάτιζε στην πρώτη δεκάδα. Κρίμα. Μπράβο στον @AndrewLambrou3 !!! #Eurovision2023 #eurovisioncy #eurovisioncy #eurovisiongreece — Tasos Tryfonos (@TasosTryfonos) May 13, 2023

Ντράπηκε και η ντροπή

Η ΕΡΤ φέτος τα έκανε σκατά #eurovisiongr pic.twitter.com/fvpVViZjfF — Ειρήνη A💛🖤 (@blublu21_) May 13, 2023

Eurovision 2023: Η αντίδραση των παρουσιαστών της Κύπρου στο 4αρι της Ελλάδας

Οι τηλεθεατές της Κύπρου παρακολούθησαν τον τελικό της Eurovision μέσα από την συχνότητα του ΡΙΚ, με παρουσιαστές την Μελίνα Καραγεωργίου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.

Κι ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος έδωσε την βαθμολογία των επιτροπών της Ελλάδας, οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν το 4αρι που έλαβε η Κύπρος από τη χώρα μας.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παρουσιαστών:

Α.Τ: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι έτοιμος να χαρίσει ένα 12αρι…

M.K: Όχι στην Κύπρο πάντως, η Κύπρος έχει πάρει 4 βαθμούς από την κριτική επιτροπή της Ελλάδας.

Α.Τ: Μάλιστα…

M.K: Η 5μελης κριτική επιτροπή στην Ελλάδα έδωσε 4 βαθμούς στην Κύπρο.

Α.Τ: Thank you next, πάμε στην επόμενη και πολύ κράτησε.

M.Κ: Θυμίζουμε ότι είναι 5 άνθρωποι σε κάθε χώρα που ψηφίζουν και αυτό ίσως να φέρνει κάποτε απρόβλεπτα αποτελέσματα.