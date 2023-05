Τροχαίο με ποδήλατο: Σκληρό βίντεο, μεθυσμένος πέρασε πάνω από 70χρονη

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού μιας 70χρονης γυναίκας με ποδήλατο στο Σάρεϊ όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος όχι μόνο δεν σταμάτησε όταν την χτύπησε αλλά συνέχισε την πορεία του περνώντας πάνω από το κορμί της γυναίκας. Το βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε τον περσινό Μάιο δόθηκε στη δημοσιότητα κατόπιν άδειας του θύματος σε μια προσπάθεια να τονιστούν οι κίνδυνοι από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος Στίβεν Σέλγουντ να χτυπάει το ποδήλατο με αναβάτη την 70χρονη σε μια διασταύρωση. Στη συνέχεια, δε, ο 43χρονος συνέχισε την πορεία του περνώντας πάνω από την άτυχη γυναίκα. Μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε η 70χρονη γυναίκα υπέστη τραύματα που, όπως ανακοινώθηκε, της έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής ενώ αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

This harrowing footage shows the dangers posed by those who drive whilst under the influence. You are putting your life and the lives of others at risk.

The driver was sentenced to jail after running over a cyclist in broad daylight.

Full story: https://t.co/pHjDCsXKp8 pic.twitter.com/0y1WDWYkqX

