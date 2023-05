Eurovision Ελλάδα 2023: Δεν πέρασε στον τελικό ο Βερνίκος

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται δυστυχώς στις χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό στον τελικό της Eurovision 2023, που διοργανώνεται στο Λίβερπουλ. Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision είναι οι: Αλβανία, Κύπρος, Εσθονία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστραλία, Αρμενία, Σλοβενία. Η Ελλάδα με τον Victor Vernicos δεν προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 13 Μαΐου. Η Κύπρος όμως με τον Andrew Lambrou και το «Break a Broken Heart», προκρίθηκε στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση. Οι χώρες που αποκλείστηκαν στον β’ ημιτελικό είναι οι: Δανία, Ρουμανία, Ισλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο.

Οι χώρες και τα τραγούδια που πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision είναι:

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!

Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha

Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração

Σουηδία: Loreen – Tattoo

Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

Μάλιστα, το Twitter πήρε φωτιά σχολιάζοντας την εμφάνιση της Ελλάδας. Οι περισσότεροι τουιτεράδες θέλησαν να διακωμωδήσουν τον αποκλεισμό μας, κάνοντας κάποια επικά σχόλια.

Που υπογράφουμε να πάρει τη Γιουροβίζιο ο Κοκλώνης και να κάνει μια All star?

Έχει γίνει λιγο βαρετούλα… #EurovisionGR pic.twitter.com/Wegh9L5GWX — Lef De (@LefterisDe) May 11, 2023

Παριστάνοντας την έκπληκτη που δεν περάσαμε στον τελικό #eurovisiongr pic.twitter.com/zH4hk5i8IT — εlεfthεriα💤 (@RiReHS) May 11, 2023

13 Μαΐου ο τελικός

Αλβανία, Κύπρος, Εσθονία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστραλία, Αρμενία, Σλοβενία, είναι οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο από τον Β’ Ημιτελικό. Κροατία, Μολδαβία, Ελβετία, Τσεχία, Φινλανδία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, πέρασαν από τον Α’ Ημιτελικό.

Οι εν λόγω συμμετοχές θα συναντήσουν τις αποκαλούμενες Big 5 (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) και την περσινή νικήτρια Ουκρανία στη μεγάλη σκηνή του Λίβερπουλ Αρένα την 13η Μαΐου. Ανάμεσά τους είναι και η Κύπρος, με τον Andrew Lambrou και το κομμάτι του «Break a Broken Heart» να έχει ανέβει αρκετά και να αποκτά το δικό του φανατικό κοινό.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι από φέτος ίσχυσαν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, καθόρισαν τα τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς στον μεγάλο τελικό.