Συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη γιατί συμμετείχε σε διαμαρτυρία έξω από το Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης, για την αύξηση του κατώτατου μισθού στους εργαζόμενους σε εστιατόρια. Πριν από τη σύλληψή της, η Σάραντον μίλησε στη συγκέντρωση, όπου επέμεινε στο πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι εργαζόμενοι.

«Είναι πολύ, πολύ σημαντικοί και πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, όχι μόνο για την κοπιαστική εργασία που κάνουν, αλλά και για ό,τι πρέπει να κάνουν για να επικοινωνούν και να κατανοούν και να είναι υπομονετικοί και όλα τα πράγματα που συνδέονται με μια επιτυχημένη επιχείρηση», δήλωσε η διάσημη ηθοποιός.

Οι νομοθέτες της πολιτείας της Νέας Υόρκης ετοιμάζονται να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό στα 17 δολάρια την ώρα, ωστόσο με νέο νόμο εξαιρούνται από την αύξηση εκείνοι που εργάζονται σε εστιατόρια που παίρνουν φιλοδώρημα. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους και διαμαρτύρεται, ανάμεσά τους και η Σούζαν Σάραντον, η οποία είναι μία από τους οκτώ ακτιβιστές του One Fair Wage που συνελήφθησαν.

Η 76χρονη ηθοποιός και οι υπόλοιποι υποβλήθηκαν σε όλες τις διαδικασίες, τους εκδόθηκαν πρόστιμα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

