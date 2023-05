Κατεδάφιση γέφυρας: Εντυπωσιακό βίντεο από τη Γερμανία

Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγα 24ωρα μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες στη Γερμανία, η οποία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2021 καθώς τότε είχε κριθεί ότι δεν είναι ασφαλής η χρήση της. Η γέφυρα στην κοιλάδα Ραμέντε ήταν βάρους 17.000 τόνων και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αποτελέσει παρελθόν. Όπως ήταν αναμενόμενο εκατοντάδες ήταν οι πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή για να δουν από κοντά την κατεδάφιση με ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήταν τέτοιο το μέγεθος της γέφυρας ώστε η κατεδάφισή της με 150 κιλά εκρηκτικών να καταγραφεί ως σεισμός σε κοντινές περιοχές. Η ελεγχόμενη έκρηξη της ύψους 70 μέτρων και μήκους περίπου 450 μέτρων γέφυρας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/5).

