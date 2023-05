Τόρι Μπόουι: Εγκυος επτά μηνών η ολυμπιονίκης που βρέθηκε νεκρή

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Τόρι Μπόουι. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2017 βρέθηκε νεκρή την περασμένη Τρίτη (02/05) στη Φλόριντα σε ηλικία 32 ετών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, γείτονες και φίλοι της αθλήτριας, η οποία ζούσε στο Winter Garden, υποστηρίζουν πως η Αμερικανίδα βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (επτά ή οκτώ μηνών). Οι ανακριτές έχουν αποκλείσει την πιθανότητα ο θάνατος να ήταν βίαιος, αλλά η αιτία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά. Όπως αρχικά ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της περιοχής υπήρξε τηλεφώνημα ότι η Τόρι Μπόουι δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ημέρες. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι της και εκεί τη βρήκε νεκρή.

Tori Bowie’s 100m win at the World Championships in 2017 ❤️

She might be gone but she’ll never be forgotten. pic.twitter.com/ZsTiCRnbJu

— Owen Morris (@O2GB15) May 3, 2023