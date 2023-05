Συναυλία στέψης Καρόλου: Σε τρελό κέφι, χόρευαν Κάρολος, Καμίλα, Κέιτ, τα παιδιά

Ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και ένα πλήθος 20.000 ανθρώπων που παρακολούθησαν δια ζώσης τη θεαματική συναυλία στέψης χθες το βράδυ στο κάστρο Γουίνδσορ. Η Βρετανία γιόρτασε χθες τον βασιλιά Κάρολο, με πάρτι που διοργανώθηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, ακόμη και έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, με τη μέρα να κλείνει με την μεγάλη συναυλία στο κάστρο Γουίνδσορ, όπου διασκέδασαν άπαντες, και οι βασιλείς σηκώθηκαν και το έριξαν στο χορό υπό τους ήχους των τραγουδιών της Katy Perry, τoυ Lionel Richie και των Take That.

Το δίωρο θέαμα περιελάμβανε ακόμη μουσική από τη Paloma Faith, εμφανίσεις από τον Piers Brosnan και τον Tom cruise και μια εγκάρδια ομιλία από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Ο Lionel Richie τραγούδησε το πολυαγαπημένο του All Night Long, ξεσηκώνοντας όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η Katy Perry ερμήνευσε την επιτυχία της Roar καθώς η πριγκίπισσα Σαρλότ τραγουδούσε μαζί με τη μητέρα της Κέιτ Μίντλετον.

Στη συνέχεια η Shen αφιέρωσε το τραγούδι της Firework στον Κάρολο και στο έργο που κάνουν και οι δύο για το The British Asian Trust. Οι Take That ολοκλήρωσαν τη συναυλία με μια ειδική συμμετοχή του τραγουδιστή Calum Scott. Εμφανίστηκαν επίσης ο Andrea Bocelli, ο Ουαλός μπασοβαρύτονος Sir Bryn Terfel και ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang. Ο βασιλιάς σηκώθηκε όρθιος κουνώντας ένα Union Jack καθώς χόρευε υπό τους ήχους του τραγουδιού Shine. Ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ ήταν επίσης όρθιοι και κούνησαν τις σημαίες τους. Κλείνοντας όλη τη συναυλία, το τρίο τραγούδησε το χιτ Never Forget του 1995…

Η συναισθηματική ομιλία του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη στέψη του πατέρα του βασιλιά Καρόλου

Νωρίτερα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εκφώνησε λόγο και απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα. Ο Γουίλιαμ είπε ότι η γιαγιά του τους προσέχει και ευχαρίστησε τον Κάρολο, ενώ πρόσθεσε πώς οι στέψεις είναι μια «διακήρυξη των ελπίδων μας για το μέλλον». Μιλώντας λίγο περισσότερο από 24 ώρες αφότου ορκίστηκε πίστη στον νέο βασιλιά, ο διάδοχος του θρόνου περιέγραψε τη συλλογική υπερηφάνεια της βασιλικής οικογένειας για τον πατέρα του.

«Ο Βασιλιάς είναι ο μπαμπάς μου: “Θέλω να πω λίγα λόγια για τον πατέρα μου και γιατί πιστεύω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τόσο σημαντικό. Αλλά μην ανησυχείτε, σε αντίθεση με τον Λάιονελ, δεν θα συνεχίσω όλη τη νύχτα. Όπως είπε η γιαγιά μου όταν στέφθηκε, οι στέψεις είναι μια δήλωση των ελπίδων μας για το μέλλον. Και ξέρω ότι είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί με αγάπη. Θα ήταν περήφανη μητέρα. Για όλα αυτά που οι εορτασμοί είναι υπέροχοι, στην καρδιά της μεγαλοπρέπειας υπάρχει ένα απλό μήνυμα. Υπηρεσία».

Ο Γουίλιαμ αναφέρθηκε στο μήνυμα του Καρόλου στη δίωρη στέψη του,

«Τα πρώτα λόγια του πατέρα μου κατά την είσοδό του στο Αβαείο του Ουέστμινστερ χθες ήταν μια υπόσχεση για υπηρεσία. Ήταν μια υπόσχεση να συνεχίσει να υπηρετεί. Διότι για πάνω από 50 χρόνια, σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου, σε όλη την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο, έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο να υπηρετεί τους άλλους, τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές γενιές και εκείνους των οποίων η μνήμη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μπαμπά, είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα».

Σύμφωνα με τον Tom Jones, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων χρησιμοποιήθηκε το προσωπικό τσέλο του Καρόλου. Το Βασιλικό Μπαλέτο, η Βασιλική Όπερα, η Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art ενώθηκαν για να παρουσιάσουν μια ξεχωριστή επίδειξη. Η Miss Piggy και ο Kermit the Frog διέκοψαν στη συνέχεια την παράσταση, με τον Κάρολο να σκάει στα γέλια. Ο αστέρας του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, ο ηθοποιός του Τζέιμς Μποντ Πιρς Μπρόσναν, η ηθοποιός της Δυναστείας Dame Joan Collins, ο περιπετειώτης Bear Grylls και ο τραγουδιστής Sir Tom Jones εμφανίστηκαν μέσω βιντεομηνύματος.

Και η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney δήλωσε ότι ο βασιλιάς έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες «ρίχνοντας τα φώτα της δημοσιότητας στη διατήρηση και την προστασία του πλανήτη μας». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ βρίσκονταν στην πρώτη σειρά με τα παιδιά τους, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Γεώργιο, που κυμάτιζαν τη σημαία Union Jack.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου έφτασαν με τα παιδιά τους Τζέιμς και Λουίζ. Ο πρίγκιπας Άντριου, η Σάρα Φέργκιουσον, η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της Τζακ απαθανατίστηκαν στο βασιλικό θεωρείο. Ομάδες διασημοτήτων έφτασαν νωρίτερα το βράδυ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίστηκαν στη σκηνή.

Πάρτι στους δρόμους όλης της Βρετανίας για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Πριν από τη συναυλία χιλιάδες πάρτι στους δρόμους πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, καθώς οι Βρετανοί απολάμβαναν τη λιακάδα και γιόρταζαν τη στέψη του βασιλιά. Και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, ήταν η κορυφαία καλεσμένη στη συγκέντρωση του Ρίσι Σουνάκ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ενώθηκαν με τους βασιλικούς θαυμαστές νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς προετοιμάζονταν για το μεγάλο πάρτι. Επευφημίες ξέσπασαν καθώς ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας χαιρέτησαν όσους είχαν κάνει το ταξίδι μέχρι το κάστρο.

Περισσότερα από 3.700 μεσημεριανά γεύματα έλαβαν χώρα με αφορμή τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’. Περισσότεροι από 18 εκατομμύρια Βρετανοί συντονίστηκαν για να δουν τους νέους βασιλείς στο Αββαείο του Ουέστμινστερ πριν η πομπή του βασιλιά επιστρέψει στο Μπάκιγχαμ. Χιλιάδες θαυμαστές τους επευφημούσαν από κάτω καθώς ο Κάρολος και η Καμίλα στέκονταν δίπλα-δίπλα φορώντας τα στέμματα και τα βασιλικά ενδύματα.