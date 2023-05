Μεγάλη συναυλία στο κάστρο Ουινδσόρ προς τιμήν της στέψης του Καρόλου Με την εντυπωσιακή συναυλία στο κάστρο Windsor ολοκληρώθηκαν οι τριήμεροι εορτασμοί για τη Στέψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα. Λάιονελ Ρίτσι, Κέιτι Πέρι, Νικόλ Σέρζινγκερ, το βρετανικό ποπ συγκρότημα Take That , Νικ Κέιβ ανέβηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή , τη μεγαλύτερη που εχει στηθεί ποτέ στο κάστρο ενώπιον της βασιλικής οικογένειας.

Γράφει η Άρση Γιαννέλου

Δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους της όπερας, ο Αντρέα Μποτσέλι και ο Μπριν Τέρφελ τραγούδησαν την εμβληματική επιτυχία των Gerry and the Pacemakers You’ll Never Walk Alone. Ντελίριο στα πλήθη αλλά και στη βασιλική οικογένεια προκάλεσε ο Λάιονελ Ρίτσι. Μάλιστα την ώρα που τραγουδούσε τις μεγάλες επιτυχίες του ο φακός “τσάκωσε” τον βασιλιά Κάρολο να χορεύει στις κερκίδες Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε από σκηνής περήφανος για τον πατέρα του ενώ απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη γιαγιά του, τη Βασίλισσα Ελισαβετ Β΄, λέγοντας: “Ξέρω ότι είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί με αγάπη. Θα ήταν μια πολύ υπερήφανη μητέρα”.

Ρίγη συγκίνησης από την τυφλή και με αυτισμό πιανίστα Lucy Illingworth

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε η Lucy Illingworth. Η 13χρονη τυφλή και με αυτισμό πιανίστα έπαιξε το Πρελούδιο σε Ντο μείζονα του Μπαχ κάνοντας τους θεατές να δακρύσουν, αναμεσά τους και η βασίλισσα Καμίλα που με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά της. Η Lucy, η οποία είναι μέλος του Amber Trust, που τελεί υπό την αιγίδα της βασίλισσας Καμίλα, ανακηρύχθηκε η καλύτερη ερασιτέχνης πιανίστρια του Ηνωμένου Βασιλείου στην εκπομπή του Channel 4. Από το Δυτικό Γιορκσάιρ, γεννήθηκε με όγκους στα μάτια που της προκάλεσαν τύφλωση αλλά και δυσκολία στην ομιλία. Περίπου 20 χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους χώρους του Κάστρου και όσοι δεν κατάφεραν να βγάλουν εισιτήριο παρακολούθησαν τη συναυλία από γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ.