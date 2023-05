Φώσφορος Μπαχμούτ: Εικόνες φρίκης από την ουκρανική πόλη

Εικόνες φρίκης έρχονται από την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ που βάλλεται από τις ρωσικές δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως δείχνουν πλάνα που κατέγραψαν drones και που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, λευκός φώσφορος έχει σκεπάσει όλη την πόλη, μία τοξική χημική ουσία που όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές αμάχων θεωρείται έγκλημα πολέμου.

This is Ukrainian #Bakhmut Russians continue to use banned weapons. These are the phosphorus bombs. Nobody can survive under that “phosphorus rain”. Just google it. It is poisonous for people and environment. pic.twitter.com/1Q41qX5dCl — Anastasiia Holiachenko 🇺🇦 (@AHoliachenko) May 5, 2023

Τα αποκαλυπτικά πλάνα δημοσίευσε το υπουργείο σε ανάρτηση ενός βίντεο στο Twitter, όπου η εμπόλεμη πόλη φαίνεται να είναι καλυμμένη με ένα λευκό, φωτεινό πέπλο που αποδίδεται στη χρήση τοξικού λευκού φωσφόρου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο των μαχών. Πάντως, δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής χρονική διάρκεια που έλαβαν χώρα οι απόκοσμες εικόνες.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell. 📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί πυρομαχικά φωσφόρου που η τοξική ουσία λόγω της υπερβολικά αυξημένης θερμαντικής ενέργειας που παράγει είναι ικανή να προσκολληθεί στο ανθρώπινο δέρμα προκαλώντας εγκαύματα που φτάνουν ως τα κόκαλα, με αποτέλεσμα να επιφέρουν τον θάνατο ή να προκαλέσει στους επιζήσαντες επώδυνες πληγές, η επούλωση των οποίων είναι χρονοβόρα. Ακόμη και η εισπνοή τους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν «σταγόνες» λάμψης φωτός να πέφτουν σαν βροχή στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας και να εκδηλώνονται διάσπαρτες εστίες φωτιάς στους δρόμους.

Φώσφορος Μπαχμούτ: “Καίγεται” η πόλη

Όπως υποστήριξε το υπουργείο, οι εχθρικές δυνάμεις είχαν στόχο να χτυπήσουν «με εμπρηστικά πυρομαχικά περιοχές του Μπαχμούτ που δεν έχουν καταληφθεί ως τώρα». Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση είπε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας συνεχίζουν να «καταστρέφουν την πόλη». Αυτή η εξαιρετικά τοξική χημική ουσία χρησιμοποιείται από τον στρατό τόσο για να φωτίζει στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο και ως προπέτασμα καπνού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χρήση σε περιοχές αμάχων θεωρείται έγκλημα πολέμου, καθώς προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, αν όχι βασανιστικό θάνατο.

Morning, unfortunately news are not very good Russians attacked #Bakhmut with phosphorus bombs. Looks like hell on Earth, militaries that still hold the town are titans #RussianWarCrimes #Ukraina pic.twitter.com/mcoEGgPCdS — Jane (@UkraineEugenia) May 6, 2023

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί για χρήση λευκού φωσφόρου πολλές φορές από την έναρξη της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους. Οι άνδρες του Πούτιν θεωρείται ότι χρησιμοποίησαν το τοξικό χημικό κατά την περσινή πολιορκία της Μαριούπολης.

Το συμβάν αποκτά διαστάσεις αφότου ο ρωσικός μισθοφορικός στρατός Wagner ανακοίνωσε την Παρασκευή τα σχέδιά του περί απόσυρσης από την πόλη, την ώρα που η ουκρανική πλευρά τόνιζε πως ενίσχυσε τις στρατιωτικές της θέσεις, προκειμένου να την θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της προτού η Ρωσία γιορτάσει την «Ημέρα της Νίκης» τις αμέσως επόμενες μέρες.