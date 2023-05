Στέψη Καρόλου: Άγνωστοι κούρεψαν σε σχήμα πέους το γκαζόν της «Βασιλικής Ημισελήνου»

Λίγες ώρες πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ στη Μεγάλη Βρετανία, κάποιοι θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα κουρεύοντας το διάσημο γρασίδι της «Βασιλικής Ημισελήνου» στο Μπαθ της Αγγλίας, όπου σήμερα έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη γιορτή. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, ένα φαλλικό σύμβολο μήκους σχεδόν 10 μέτρων έκανε την εμφάνισή του στο γκαζόν του «Royal Crescent», μια περιοχή που περιβάλλεται από μια ημισέληνο πολυτελών κατοικιών του 18ου αιώνα, με τους κατοίκους στο Μπαθ να συνειδητοποιούν γρήγορα ότι δεν ήταν το σκήπτρο του Καρόλου.

