Κέιτ Μίντλετον – στέψη Καρόλου: Εντυπωσιακή η πριγκίπισσα της Ουαλίας

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον έδειχνε λαμπερή με ένα εκθαμβωτικό ιβουάρ φόρεμα Alexander McQueen καθώς παρευρέθηκε στη στέψη του βασιλιά Καρόλου στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Καθώς έφτασε στο Λονδίνο σήμερα το πρωί, η Κέιτ Μίντλετον, 41 ετών, ήταν κομψή με το εντυπωσιακό φόρεμα από ιβουάρ μεταξωτό, το οποίο περιείχε ασημένιες ράβδους και κεντήματα από νήμα με μοτίβα τριαντάφυλλου, γαϊδουράγκαθου, τριφυλλιού και νάρκισσου που αντιπροσωπεύουν καθένα από τα τέσσερα έθνη. Αντί για τιάρα, η μητέρα τριών παιδιών φόρεσε ένα ασορτί Jess Collett x Alexander McQueen Headpiece με τρισδιάστατο κέντημα σε φύλλα.

Princess Catherine The Princess of Wales Prince William Princess Charlotte Prince George and Prince Louis all in the royal carriage please like and retweet 💙💙💙 #PrincessCatherine #PrinceWilliam #PrinceofWales #PrincessofWales #KateMiddleton #KateTheGreat #TeamWales pic.twitter.com/vYiNZhesJU

— Lee Hood (@Mofoman360) May 6, 2023