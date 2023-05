Wagner Ρωσία: Ο αρχηγός βρίζει τη ρωσική διοίκηση μπροστά από τα πτώματα ανδρών του

Ο επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού της Wagner, Yevgeny Prigozhin, ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την ανατολική Ουκρανία καθώς όπως υποστηρίζει η ρωσική ηγεσία δεν στέλνει τα πυρομαχικά που θα έπρεπε να είχε στείλει. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η Wagner φεύγει από την πόλη Μπαχμούτ στις 10 Μαίου. Στις 9 Μαίου γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την “Ημέρα της Νίκης”. Στεκόμενος μπροστά στα πτώματα δεκάδων μαχητών ο επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner εξαπέλυσε νωρίτερα την Πέμπτη μια ευθεία επίθεση προς τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας, κατηγορώντας τη ανοιχτά για τους θανάτους, κάνοντας λόγο για έλλειψη υποστήριξης από τη Μόσχα.

“Μας λείπει το 70% των απαραίτητων πυρομαχικών” λέει ο ίδιος σε βίντεο που ανέβηκε στο Telegram. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Prigozhin φωτίζει τα πτώματα στην πρώτη γραμμή της μάχης, αναφέροντας πως είναι νεκροί μόνο από τη χθεσινή ημέρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ρωσία καταγράφει τις τελευταίες ημέρες, τεράστιες απώλειες. Ο Prigozhin κάλεσε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον αρχηγό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ, να στείλουν άμεσα όπλα και ενισχύσεις.

"On May 10, 2023, we are forced to hand over positions to the units of the Ministry of Defense," – mercenary owner Prigozhin. pic.twitter.com/WcDuHDR4pw

⚡️⚡️PMC "Wagner" is leaving #Bakhmut on May 10 due to "shell hunger".

“Το αίμα είναι ακόμα φρέσκο”, λέει, δείχνοντας τα πτώματα πίσω του. “Ήρθαν εδώ και πεθαίνουν για να μπορείτε να κάθεστε σαν χοντρές γάτες στα πολυτελή γραφεία σας”. Ο Prigozhin, του οποίου η μισθοφορική ομάδα Wagner έχει αναλάβει έναν κρίσιμο ρόλο στη σύγκρουση στην Ουκρανία καθώς οι ρωσικές δυνάμεις παραπαίουν, έκανε αισθητή την παρουσία του στην πρώτη γραμμή τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στις μάχες που μαίνονται γύρω από την ανατολική Ουκρανική πόλη, Μπαχμούτ. Η Wagner κατηγορείται από τη Δύση ότι αδιαφορεί πρακτικά για τις ζωές των στρατιωτών της καθώς εκτιμάται πως οι νεοσύλλεκτοι στέλνονται στη μάχη με ελάχιστη εκπαίδευση, κάτι που οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν “σαν να ταΐζεις κρέας σε κρεατομηχανή”.

Παράλληλα ο Prigozhin έχει ανοίξει μέτωπο εδώ και μήνες με την ηγεσία της Ρωσίας, καθώς εικάζεται πως διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο. Τον Φεβρουάριο, κατηγόρησε τους Σόιγκου και Γκερασίμοφ για “προδοσία” καθώς όπως έλεγε, απέτυχαν να προμηθεύσουν επαρκώς τον όμιλο Wagner στην Ουκρανία.

“Εσείς είστε οι γόνοι και οι μ…κες που δεν μας δίνετε όπλα. Ρε μάγκες, θα καείτε στην κόλαση!”, φωνάζει ο Prigozhin φωνάζει στο νέο βίντεο. Οι μέθοδοι του επικεφαλής της Wagner δεν είναι νέες. Τον Φεβρουάριο μετά τις τότε απειλές του, είχε λάβει ενισχύσεις που όμως όπως ανέφερε, ήταν ανεπαρκείς. Τα ίδια είχε ισχυριστεί μιλώντας και στον Ρώσο μπλόγκερ WarGonzo, που είναι υπέρ του Πούτιν, όπως αναφέρει το CNN. Ο Prigozhin έχει άλλωστε αναφέρει στο παρελθόν πως χρηματοδοτεί αποκλειστικά ο ίδιος τον στρατό της Wagner διαψεύδοντας πως δέχεται χρήματα και οπλισμό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Έχει πει ακόμη, πως εξοπλίζει και τον τακτικό ρωσικό στρατό.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023