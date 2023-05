«ΩΡΙΩΝ – 23» Μέγαρα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη διεθνή άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV DAY) της Διεθνούς Άσκησης Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) «ΩΡΙΩΝ – 23» στην ευρύτερη περιοχή της Πάχης Μεγάρων, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται με βάση το συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ.

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

Ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ.

Ο Δήμαρχος Μεγάρων Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γρηγόριος Σταμούλης.

Οι Πρέσβεις στην Αθήνα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κ. Lidija Boshkovska και του Μαυροβουνίου κ. Ana Vucadinovic.

Ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Ανώτατοι Αξιωματικοί ως εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Αρχηγείου Στόλου.

Ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Αλεξάκης και ο Διοικητής της Ι ΜΠ Υποστράτηγος Σαράντης Τυλιγαδάς.

Οι Διοικητές Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SOF Commanders) του Ισραήλ Ταξίαρχος Levy Guy και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Αντισυνταγματάρχης Oliver Zarioski.

Ο Ταξίαρχος Ahmed Mahdy Abdelaziz ως εκπρόσωπος του Διοικητή Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SOF Commander) της Αιγύπτου.

Ο Συνταγματάρχης Rudolf Weissenbacher ως εκπρόσωπος του SOF Commander της Αυστρίας και ο Συνταγματάρχης Nikolay Draginov ως εκπρόσωπος του SOF Commander της Βουλγαρίας.

Ο Διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών (ΔΚΔ) της Εθνικής Φρουράς Συνταγματάρχης Ιάκωβος Χρυσοστόμου.

Ο Πλοίαρχος Michael Stabile ως εκπρόσωπος του Διοικητή του US Special Operations Command Europe (US SOCEUR), Major General Steven G. Edwards (US AIR FORCE).

Οι Ακόλουθοι Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Αθήνα της Αιγύπτου, της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ.

Ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ τους προσκεκλημένους και τις ξένες αποστολές στην Ελλάδα, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όλους τους συμμετέχοντες στην Άσκηση, στις ξένες αποστολές για την ενεργή συμμετοχή τους, και στο σύνολο του εμπλεκόμενου προσωπικού για την συμβολή του στην άρτια και επιτυχή διεξαγωγή της.

Αναφέρθηκε στην σημασία της «ΩΡΙΩΝ – 23» και στο γεγονός ότι αυτή αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για στενή συνεργασία μεταξύ των ΕΔ-ΔΕΕ των συμμετεχουσών Χωρών, προάγοντας την μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και μαχητική ικανότητα, καθώς και στον καθοριστικό τους ρόλο στην διεξαγωγή επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αναφερόμενος τέλος στο ασταθές περιβάλλον ασφάλειας στην Συρία, στην Λιβύη, στον Λίβανο και προσφάτως στο Σουδάν, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα.

Κατά την διάρκεια της DV-DAY και αφού ενημερώθηκαν για την διεξαγωγή της Άσκησης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα κάτωθι επιχειρησιακά αντικείμενα που εκτελέστηκαν κατά υποδειγματικό τρόπο από τα στελέχη ΕΔ-ΔΕΕ:

Διείσδυση από αέρος με άλμα Ελεύθερης Πτώσης (ΕΠ) (Air Insertion).

Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/ MIO – VBSS).

Άμεση Επιθετική Ενέργεια (Direct Action – DΑ).

Τερματική Καθοδήγηση Αεροσκάφους (Α/Φ) από JTAC (Terminal Guidance Operations – TGO).

Αμφίβια Ενέργεια (Amphibious Assault).

Ρίψη Φορτιών CDS (Container Delivery System) από Α/Φ C-27.

Διείσδυση από αέρος με άλμα Στατικού Ιμάντα (ΣΙ) (Static Line Air Insertion).

Εκκένωση προσωπικού με χρήση συσκευής Airborne Tactical Extraction Platform (AIRTEP).

Άλμα Επίδειξης Ελεύθερης Πτώσης (Military Free Fall Demonstration Jump).

Η Άσκηση «ΩΡΙΩΝ» διεξάγεται από το 2018

Η Άσκηση «ΩΡΙΩΝ» διεξάγεται από το έτος 2018 σε ετήσια βάση, και προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερα τμήματα ΕΔ-ΔΕΕ από φίλες και σύμμαχες Χώρες, καθιστώντας την ως μοναδική του είδους της στις Ασκήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Forces Exercise – SOFEX), επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ελληνικών ΕΔ-ΔΕΕ στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά το τρέχον έτος, η «ΩΡΙΩΝ 23» διεξάγεται σε όλο το εύρος του χερσαίου και νησιώτικου χώρου, εμπλέκοντας αθροιστικά το σύνολο των ΕΔ-ΔΕΕ της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, τόσο στο Διεθνές όσο και στο Εθνικό σκέλος διεξαγωγής της, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου της συναντίληψης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ-ΔΕΕ σε διασυμμαχικό πλαίσιο.

Η αναδιοργάνωση των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων σε Εθνικό και Συμμαχικό πλαίσιο που επιτεύχθηκε με την Νέα Δομή Δυνάμεων, αναβάθμισε περαιτέρω τον ρόλο της ΔΕΠ, σηματοδοτώντας την δημιουργία ενός πανίσχυρου αυτοδύναμου σχήματος κοινής επιχειρησιακής αντίληψης και δράσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που εγγυάται την αποτελεσματική εκτέλεση κάθε ειδικής αποστολής.