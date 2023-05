Σλούκας buzzer beater: Το ιστορικό τρίποντο στην Πόλη!

Η 3η Μαΐου ήταν η βραδιά του Κώστα Σλούκα! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο «man of the game» στον 3ο αγώνα με τη πρώην ομάδα του, Φενερμπαχτσέ, στα πλέι οφ της Euroleague, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην ανάκτηση του πλεονεκτήματος που είχαν χάσει στο Game 2. Μίας Φενερμπαχτσέ που αρνείτο να πεθάνει, που προηγήθηκε και με +11 (26-15), με τους Ντόρσεϊ και Καλάθη να πετυχαίνουν τεράστια τρίποντα στο τέλος. Στο θρίλερ της «Ulker Arena»… όμως το τέλος «έγραψε» ο Σλούκας με buzzer beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη, με 72-71 στον Ολυμπιακό και το 2-1 επί της Φενέρ. Για την ιστορία, ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 25 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, με 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Άγγλος σπίκερ της Euroleague όπως ακούγεται στο παρακάτω βίντεο δεν μπόρεσε να πιστέψει αυτό που έγινε και άρχισε να παραμιλά στα ελληνικά. «Ώπα, Κώστας Σλούκας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα», είπε.

