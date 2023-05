Σλούκας buzzer beater: Οι αντιδράσεις από Άγγλους, Γάλλους, Ισπανούς, Τούρκους, Γερμανούς στο μυθικό τρίποντο

Στο πάνθεον των κορυφαίων στιγμών της ιστορίας της Euroleague βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το απίστευτο τρίποντο νίκης του Κώστα Σλούκα σε «νεκρό» χρόνο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με το οποίο «υπέγραψε» το 72-71 του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τρίποντη «βόμβα» του Έλληνα γκαρντ που έδωσε ξανά το προβάδισμα με 2-1 για τον Ολυμπιακό στη σειρά με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, «τρέλανε» τους σπορτσκαστερς. Πρώτος «χτύπησε» ο Άγγλος δημοσιογράφος που μετέδιδε τον αγώνα για την Euroleague ο οποίος αναφώνησε «ώπα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» όταν είδε τη μπάλα να καταλήγει στο διχτάκι του καλαθιού της Φενέρμπαχτσε.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!

WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2023