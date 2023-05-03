Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Το 50% όσων κατέρχονται είναι νέα πρόσωπα, χωρίς συμμετοχή έως και σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να καταδείξει πως τάσσεται υπέρ της ανανέωσης.
Η Νέα Δημοκρατία υπήρξε το πρώτο κόμμα που ανακοίνωσε το σύνολο των υποψηφίων του για τις εκλογές της 21ης Μαΐου σε ολόκληρη την Επικράτεια, από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Το 50% όσων κατέρχονται είναι νέα πρόσωπα, χωρίς συμμετοχή έως και σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να καταδείξει πως τάσσεται υπέρ της ανανέωσης. Η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 42% και των ανδρών στο 58%. Ο δε μέσος όρος ηλικίας όσων φιγουράρουν για πρώτη φορά τα ονόματά τους στα ψηφοδέλτια είναι τα 44 έτη.
Η τελική απόφαση των ονομάτων ελήφθη από τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη κατόπιν εισήγησης τριών προσώπων που εξέτασαν αναλυτικά τα βιογραφικά των ενδιαφερόμενων: του Γιάννη Μπρατάκου με την ιδιότητα του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλου Μαρινάκη και του Θανάση Νέζη, επί χρόνια στενού συνεργάτη του επικεφαλής της παράταξης.
Νέα Δημοκρατία: Οι υποψήφιοι βουλευτές για τις εκλογές 2023
Επικρατείας
- ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
- ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
- ΒΑΧΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΔΙΟΪΛΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΝΝΑ
- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΡΦΥΛΕΝΙΑ
- ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α’ Αθηνών
- ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΛΑΟΥΡΑ
- ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
- ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
- ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ
- ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ
- ΣΑΚΙΜΠ ΜΑΡΙΑΜ
- ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΦΑΙΔΡΑ
- ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ
- ΦΥΡΙΓΟΥ – ΚΟΝΣΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
A’ Θεσσαλονίκης
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
- ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
- ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
- ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΜΑΡΩ
- ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ
- ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΒΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Β’ Θεσσαλονίκης
- ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
- ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ – ΠΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΣΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α’ Πειραιώς
- ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ
- ΧΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Β’ Πειραιώς
- ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΟΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΠΕΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αιτωλοακαρνανίας
- ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ανατολικής Αττικής
- ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
- ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΣΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
- ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αργολίδας
- ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΤΑΝΤΑΡΟΥ – ΚΡΙΓΓΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Αρκαδίας
- ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΔΑΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Άρτας
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αχαΐας
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
- ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ
- ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Βοιωτίας
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
- ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
- ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
- ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΝΕΤΖΗ
- ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
- ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
- ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γρεβενών
- ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΟΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δράμας
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Δυτικής Αττικής
- ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΝΟΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
- ΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Δυτικός Τομέας Αθηνών
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
- ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
- ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΚΡΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
- ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
- ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δωδεκανήσου
- ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
- ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Έβρου
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ – ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εύβοιας
- ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
- ΛΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΣΤΑΜΑΤΕΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ευρυτανίας
- ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ζακύνθου
- ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλείας
- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
- ΚΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
Ημαθίας
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
- ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ηρακλείου
- ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
- ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
- ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
- ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
- ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Θεσπρωτίας
- ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΝΤΟΥΜΑ ΕΡΙΚΑ
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιωαννίνων
- ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
- ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΚΑΣ
- ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καβάλας
- ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
- ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Καρδίτσας
- ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
- ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
- ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καστοριάς
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ
- ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
Κέρκυρας
- ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Κεφαλληνίας & Ιθάκης
- ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
- ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
- ΣΑΡΔΕΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Κιλκίς
- ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ
- ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
- ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κοζάνης
- ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΠΡΩΪΟΥ – ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
Κορινθίας
- ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
- ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κυκλάδων
- ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΘΗ
Λακωνίας
- ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
- ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ
Λάρισας
- ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
- ΝΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
- ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
- ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Λασιθίου
- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ
- ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Λέσβου
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΜΕΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
- ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΡΗΣ
Λευκάδας
- ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μαγνησίας
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
- ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
- ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μεσσηνίας
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΓΥΦΤΕΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
- ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
- ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Νότιος Τομέας Αθηνών
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
- ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
- ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
- ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ
- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
- ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΛΗ
- ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ξάνθης
- ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΧΙΟΥΜΕΪΡΑ
- ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΝΤΕΛΗ
- ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πέλλας
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΟΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
- ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Πιερίας
- ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΜΑΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
- ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
- ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
- ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Πρέβεζας
- ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΜΠΕΪΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ρεθύμνου
- ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ροδόπης
- ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
- ΚΩΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΣΕΒΗΛ
- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
- ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Σάμου
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Σερρών
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τρικάλων
- ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Φθιώτιδας
- ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΑΚΡΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Φλώρινας
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΒΕΛΤΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
- ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Φωκίδας
- ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
- ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Χαλκιδικής
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
- ΠΑΡΓΑ – ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χανίων
- ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
- ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Χίου
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΑΠΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ