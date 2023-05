Επίθεση στο Κρεμλίνο με drones: Η Ουκρανία αρνείται ανάμειξη

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «επίθεση κατά του Κρεμλίνου με drones» κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν». Η Ουκρανία, από την πλευρά της, αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε ανάμειξη και καταγγέλλει ρωσική προβοκάτσια. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη από τη Μόσχα επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones, τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα. Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης -σχόλιο που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιστατικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι συνέβη, για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα στόχευσαν το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έγιναν από τον στρατό και τις ειδικές υπηρεσίες με τη χρήση στρατιωτικού συστήματος ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου. «Αντιμετωπίζουμε τις πράξεις αυτές ως σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου που πραγματοποιήθηκε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, κατά την οποία σχεδιάζεται να παραστούν ξένοι καλεσμένοι…

ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει όπου και όταν το θεωρήσει σκόπιμο». Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι συντρίμμια των drones διασκορπίστηκαν εντός του χώρου του Κρεμλίνου, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή ζημίες.

Αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη το Κίεβο, μιλά για προβοκάτσια

Το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη και ουσιαστικά αφήνει υπόνοιες για προβοκάτσια. Ανώνυμος αξιωματούχος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει «καμία σχέση» με την επίθεση με drone εναντίον του Κρεμλίνου, εξηγώντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα «αλλάξει τίποτα στο πεδίο της μάχης» και πιθανότατα θα «προκαλούσε τη Ρωσία ώστε να προχωρήσει σε πιο ριζοσπαστικές ενέργειες». Την ίδια ώρα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρνήθηκε επίσης την οποιαδήποτε ανάμειξη της Ουκρανίας και εξήγησε γιατί το Κίεβο δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Υποστήριξε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για μια «μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση» και γι’ αυτό στήνει προβοκάτσιες. «Γι’ αυτό συλλαμβάνει πρώτα μια μεγάλη, υποτιθέμενη, ανατρεπτική ομάδα στην Κριμαία. Και μετά κάνει λόγο για “drones πάνω από το Κρεμλίνο”».

Προσέθεσε ότι η Ουκρανία διεξάγει έναν αποκλειστικά αμυντικό πόλεμο και δεν επιτίθεται σε στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, γιατί αυτό δεν λύνει στρατιωτικά προβλήματα και επιπλέον δίνει αφορμές στη Ρωσία να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της σε πολίτες.

Η Ρωσία δίνει βίντεο με τη στιγμή της κατάρριψης και έκρηξης των drones στο Κρεμλίνο

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού πάνω από το Κρεμλίνο. Έπειτα από αυτό, η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ουκρανική επίθεση με drone κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου. Το βίντεο αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο, στην απέναντι όχθη του Μόσχοβα, και δημοσιεύθηκε από ρωσικά μέσα, περιλαμβανομένου του Telegram και του ενημερωτικού μέσου του ρωσικού στρατού, Zvezda.

🚩Clearest footage of the drone attack against the #Kremlin pic.twitter.com/4Gvztzq86r — Michael A. Horowitz (@michaelh992) May 3, 2023

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρλ Μπιλτ εξέφρασε ζωηρές αμφιβολίες για την αυθεντικότητα του βίντεο: «Είναι πράγματι ρεαλιστικό – εάν το drone έρχονταν από μακριά – ότι καμία αεράμυνα δεν μπορούσε να το αναχαιτίσει παρά μόνο πάνω από το ίδιο το Κρεμλίνο;» διερωτήθηκε σε ανάρτησή του. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα διεξαχθεί κανονικά στη Μόσχα, παρά το περιστατικό, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

Another video purportedly showing the aftermath of the drone attack against the Kremlin pic.twitter.com/GgkwaFl4Em — Michael A. Horowitz (@michaelh992) May 3, 2023