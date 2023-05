Simply Red: Ο Μικ Χάκναλ μίλησε για «την άγρια σεξουαλική του ζωή»

Ο Μικ Χάκναλ, ο frontman των Simply Red, μίλησε πρόσφατα για τη σεξουαλική του ζωή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, παραδεχόμενος ότι είχε έναν playboy τρόπο ζωής, γεμάτο διάσημες γυναίκες. Σύμφωνα με τη Sun, ο Χάκναλ είπε ότι έχει κοιμηθεί με περισσότερες από χίλιες γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Μαρτίν Μακκάτσεν, Έλενα Κρίστενσεν, Μέλανι Σάικς, Λαίδη Βικτόρια Χέρβεϊ και Στέφι Γκραφ. Στη συνέντευξή του, ο ποπ σταρ μίλησε για τη σεξουαλική του ζωή κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε όλο τον κόσμο, λέγοντας: «Απλά περνούσα καλά, όποτε. Μου αρέσει να περνάω καλά». Ο Χάκναλ πρόσθεσε ότι δεν είχε ιδέα τι έκανε ως playboy και εργένης, αλλά απολάμβανε τη ζωή του ως ποπ σταρ.

