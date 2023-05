Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκλείστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές αφού ένας άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε γνωστό ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), αφού πλησίασε τις πύλες του Παλατιού και πέταξε «αριθμό αντικειμένων» στο χώρο των ανακτόρων. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν και ότι ο άνδρας βρίσκεται τώρα υπό κράτηση αφού διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του και μια «ύποπτη τσάντα».

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο, σύμφωνα με το BBC. «Αστυνομικοί συνέλαβαν γρήγορα έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 2 Μαΐου, αφού πλησίασε τις πύλες του παλατιού του Μπάκιγχαμ και πέταξε μια σειρά από αντικείμενα – που πιθανολογείται ότι ήταν φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, στους χώρους του παλατιού. Αυτά έχουν ανακτηθεί και θα μεταφερθούν για εξειδικευμένη εξέταση. Δεν υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς ή τραυματισμούς. Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή όπλου και θα τεθεί υπό κράτηση» αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς ή τραυματισμούς. Υπενθυμίζεται ότι οι βρετανικές Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της επικείμενης στέψης του βασιλιά Καρόλου το ερχόμενο Σάββατο.

