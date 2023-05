MasterChef Αυστραλίας: Πέθανε ο 46χρονος σεφ Τζοκ Ζονφρίλο

Ο Τζοκ Ζονφρίλο, ο βραβευμένος σεφ και παρουσιαστής του MasterChef Australia, πέθανε στην ηλικία των 46 ετών. Ο Σκωτσέζος σεφ είχε συνεργαστεί με πολλούς παγκοσμίου φήμης σεφ σε διάσημα εστιατόρια πριν ανοίξει το δικό του στην Αυστραλία και ήταν ο ένας από τους τρεις κριτές στο MasterChef Australia από το 2019. Η ανακοίνωση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από το Channel 10, την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί η πρεμιέρα της σεζόν του 2023 του MasterChef. Ο Ζονφρίλο ήταν παντρεμένος και είχε τέσσερα παιδιά, τα οποία σε ανακοίνωση της οικογένειας ανέφεραν ότι οι καρδιές τους «έχουν κομματιαστεί» από τη θλίψη: «Τόσες πολλές λέξεις μπορούν να τον περιγράψουν, τόσες πολλές ιστορίες μπορούν να ειπωθούν… για όσους πέρασαν από το δρόμο του, έγιναν συνοδοιπόροι του ή είχαν την τύχη να είναι η οικογένειά του, κρατήστε αυτόν τον περήφανο Σκωτσέζο στις καρδιές σας όταν θα πίνετε το επόμενο ουίσκι σας».

In an interview with Jock Zonfrillo in 2021 about his life, he told The Project, 'I’ve got an amazing wife. I’ve got these amazing children who I’m super connected and close to. I’ve arrived at this moment in my life where I feel like I’ve won a gold medal.' Vale, Jock. pic.twitter.com/9H2SpZpP4x

