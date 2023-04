Πέντρο Πασκάλ – Ίθαν Χοκ: Γκέι ζευγάρι σε ταινία γουέστερν οι δύο ηθοποιοί

Ο Πέντρο Πακάλ απογείωσε τη καριέρα του τη περασμένη σεζόν μέσα από τον ρόλο του Τζόελ στο «Last of Us». Ο Χιλιανός ηθοποιός βρίσκεται ξανά στην «κορυφή» των tabloids, αφού συμπρωταγωνιστεί με τον Ίθαν Χοκ για μία μικρού μήκους ταινία για το Φεστιβάλ Καννών. Το δραματικό γουέστερν «Strange Way of Life», με διάρκεια μόλις μισής ώρας, ακολουθεί την ιστορία δύο πρώην εραστών, που είναι καουμπόηδες και συναντιούνται ξανά μετά από δεκαετίες. Το τρέιλερ ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας και το κοινό ακούει τον Σίλβα (Πασκάλ) να φωνάζει στον Τζέικ (Χοκ) ότι δεν τον αγάπησε ποτέ, όπως δεν αγάπησε και κανέναν άλλο.

«Φωτιά» τα σχόλια στο Twitter

«Φωτιά» πήραν τα σχόλια στο Twitter, με τους περισσότερους να γράφουν για τη μεγάλη μετάβαση του Πασκάλ, από τον γοητευτικό εργένη του «Last of Us» στον γκέι καουμπόη.

Οι γνώμες των fans του Πασκάλ μοιράστηκαν.

«Αυτή η ταινία με τον Πέντρο Πασκάλ για τους γκέι καουμπόηδες μάλλον θα καταστρέψει τη ζωή μου» γράφει ένας από τους χρήστες στο Twitter.

it didn't hit me until i watched the trailer for strange way of life but………ethan hawke pedro pascal gay sex !? im shaking im shaking and im going to scream — 🧟‍♂️📸 (@bluhahae) April 26, 2023