Ζητείται υπάλληλος σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου

Ομάδα διάσωσης της άγριας ζωής με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, αναζητά κάποιον να εργαστεί σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου, για δεκατρείς μήνες. Το βρετανικό νησί Γκαφ (Gough), στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, δεν διαθέτει μόνιμο πληθυσμό, ούτε φυσικά κι αεροδρόμιο, ενώ για να φτάσει κανείς ως εκεί χρειάζεται να ταξιδέψει με αεροσκάφος από τη Νότια Αφρική, για επτά ολόκληρες ημέρες. Πρόκειται για ένα ταξίδι που η Ρεμπέκα Γκούντγουιλ και η Λούσι Ντόρμαν έχουν ήδη ολοκληρώσει, όταν έπιασαν κι αυτές δουλειά στο νησί, μαζί με τους υπόλοιπους πέντε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και τα οκτώ εκατομμυρία πουλιά που κατοικούν εκεί. Οι δύο γυνάικες εργάζονται για τη Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) και πριν μετακομίσουν στο Gough, εργάστηκαν για την ίδια ομάδα στην Ανταρκτική και τη Σκωτία.

Ωστόσο, το διάστημα για το οποίο είχε οριστεί να εργάζεται η Ρεμπέκα στο νησί τελειώνει τον Σεπτέμβριο, με την RSPB να αναζητά ένα νέο άτομο να συμπληρώσει το δυναμικό της, με ετήσια αμοιβή έως και 30.000 ευρώ. Στα καθήκοντα του εργαζομένου περιλαμβάνεται η τακτική παρακολούθηση των διάφορων ειδών θαλάσσιων πτηνών. Οι υποψήφιοι πέρα από τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στη ζωή σε ένα «απομακρυσμένο και γεμάτο προκλήσεις φυσικό περιβάλλον», θα πρέπει επίσης να διαθέτουν πτυχίο επάνω στο αντικείμενο, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση και την παρακολούθηση των άγριων πτηνών και ζώων.

H μεγαλύτερη πρόκληση

Η Λούσι και η Ρεμπέκα ωστόσο, θεωρούν η μεγαλύτερη πρόκληση, είναι να συνηθίσει κανείς να τρώει φαγητό σε κονσέρβα ή κατεψυγμένα τρόφιμα για όλο αυτό το διάστημα, καθώς και να αντέχει τον κρύο και βροχερό καιρό που επικραττεί στο νησί τις περισσότερες μέρες. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά ενέχουν υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο να βλαστήσουν και να εξαπλωθούν σε όλο το νησί. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι έχουν δύο καταψύκτες, τους οποίους εξοπλίζουν με άφθονα κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένο κρέας μια φορά το χρόνο.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική απομόνωση, η Λούσι και η Ρεμπέκα δηλώνουν πως νιώθουν πιο συνδεδεμένες με τους φίλους και την οικογένειά τους τώρα που ζουν στο νησί, σε σχέση με το διάστημα που εργάζονταν στη Σκωτία. Ως μέλη της RSPB, η Λούσι και η Ρεμπέκα παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις και τις συνήθειες των διαφόρων απειλούμενων πτηνών. Φορώντας αδιάβροχα μπουφάν, ειδικές στολές και γαλότσες τριγυρίζουν στο νησί και συλλέγουν δεδομένα για τους νεοσσούς του Gough, που απειλούνται από ένα είδος ποντικιών που κατασπαράζει να νεογέννητα πτηνά.

(με πληροφορίες από BBC)