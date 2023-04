Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τα νυxτερινά ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις αρχές. Στην πόλη Ουμάν (κεντρική Ουκρανία) «ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε» στους δέκα, καθώς οι διασώστες ανέσυραν άλλα «τρία πτώματα» από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. Στο Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της κεντροανατολικής Ουκρανίας, σκοτώθηκαν μια γυναίκα και ένα παιδί, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο δημαρχος Μπόρις Φιλάτοφ. Τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα στην Ουκρανία «φέρνουν πιο κοντά» τη Μόσχα στην «αποτυχία και την τιμωρία», δήλωσε σήμερα το πρωί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τον κόσμο να «απαντήσει».

The death toll in #Uman has risen to six. Nine more people are in the hospital, said the head of the #Cherkasy regional military administration Taburets. pic.twitter.com/PxGkTCvFBH

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2023