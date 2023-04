OnlyFans: Η «τελευταία παρθένα» πήγε… έτσι σε σούπερ μάρκετ και την έδιωξαν

Στην καταγγελία πως έπεσε θύμα «φοβίας», επειδή είναι «καυτή γυναίκα», προχώρησε μια 21χρονη στη Βραζιλία, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι «η τελευταία παρθένα του OnlyFans». Η Kerolay Chaves μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ φορώντας ελάχιστα, δηλαδή ένα άκρως αποκαλυπτικό τζιν σορτσάκι, ένα λευκό crop top (χωρίς σουτιέν) και σαγιονάρες. Η influencer και μοντέλο είπε ότι την έδιωξαν από το κατάστημα στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, επειδή τα ρούχα της ήταν πολύ αποκαλυπτικά. «Μόλις μπήκα στο σούπερ μάρκετ δέχθηκα bullying επειδή φορούσα “πολύ κοντά ρούχα”», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram η κοπέλα με τους 435.000 ακόλουθους. Όπως συμπλήρωσε στην καταγγελία της η 21χρονη που αναφέρει τον εαυτό της ως «η τελευταία παρθένα του OnlyFans», κάποιοι από τους θαμώνες «κοίταξαν με προκατάληψη, άλλοι με έβρισαν και τελικά με έδιωξαν από το κατάστημα».

«Η αλήθεια είναι ότι το περνάω όλο αυτό επειδή είμαι πολύ καυτή. Αυτό είναι όλο». Η Kerolay, η οποία έχει επίσης 2,2 εκατομμύρια οπαδούς στο TikTok, είπε στο NudePR.com: «Ένιωσα προσβεβλημένη από το άδικο μίσος που έλαβα τόσο στην αγορά όσο και στην ανάρτησή μου στο Instagram». «Νομίζω ότι όλες αυτές οι προσβολές έχουν να κάνουν περισσότερο με τη “φοβία εναντίον καυτών γυναικών”, που αντιμετωπίζω σε καθημερινή βάση».

