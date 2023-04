Ερντογάν υγεία: Η αδιαθεσία on air, οι φήμες για έμφραγμα

Η ξαφνική αδιαθεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ζωντανή μετάδοση την Τρίτη και μόνο λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, προκάλεσε παγωμάρα στην Τουρκία και όπως αναμενόταν φούντωσαν οι φήμες σχετικά με την υγεία του. Τα σενάρια μιας Τουρκίας χωρίς τον Ερντογάν, έπαιξαν πολύ τις τελευταίες μέρες και ώρες, εν όψει και των εκλογών της 14ης Μαΐου, καθώς με την ξαφνική απουσία του Τούρκου προέδρου μετά την αδιαθεσία του on camera, προκλήθηκε ένας πανικός κυρίως στο χώρο του διαδικτύου και των ΜΜΕ στη γείτονα Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν φήμες ακόμη και ότι υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φήμες που διαψεύστηκαν κατηγορηματικά και από την τουρκική προεδρία επιμένοντας στο σενάριο περί αδιαθεσίας.

Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη το βράδυ όταν ο Ερντογάν εμφανίστηκε στο CNNturk, παραχωρώντας συνέντευξη live. Ξαφνικά υπήρξε αναταραχή και έπεσαν για ώρα διαφημίσεις, ενώ ήταν εμφανές στους τηλεθεατές ότι κάτι συνέβη με τον Ερντογάν. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε ξανά μετά από λίγη ώρα, ζητώντας συγνώμη από τους τηλεθεατές, αναφέροντας ότι τον ταλαιπώρησε μια ξαφνική στομαχική διαταραχή. Την απέδωσε μάλιστα στην κόπωση ως αποτέλεσμα της έντασης της προεκλογικής του εκστρατείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNNturk ήταν προφανές ότι ο πρόεδρος ήταν πράγματι αδιάθετος. Υπήρξαν αιτήματα να ακυρωθεί η εκπομπή μετά την ξαφνική διακοπή, αλλά ο Ερντογάν επέμεινε: «Έδωσα τον λόγο μου» επέμενε.

Ο Ερντογάν ήθελε να βγει στον αέρα για να δηλώσει «παρών», καθώς γνώριζε τι μπορεί να σήμαινε για την προεκλογική του εκστρατεία μια ξαφνική εξαφάνιση, για λόγους υγείας. Η ομάδα του Τούρκου προέδρου εξήγησε στην παραγωγή της εκπομπής ότι «ο πρόεδρός μας εργάστηκε 17 ώρες σήμερα. Είναι λίγο αδιάθετος. Έχει ένα κρυολόγημα στο στομάχι», θέλοντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να καθησυχάσουν άπαντες για αυτό που μόλις είχαν δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους. Η παραγωγή της εκπομπής, πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μείωσε τη διάρκειά της λόγω της ασθένειας του προέδρου. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης με δυσκολία καθώς ο Ερντογάν ήταν εμφανώς καταβεβλημένος αλλά ο στόχος είχε επιτευχθεί: ο Ερντογάν εμφανίστηκε στην τηλεόραση ξανά μετά το συμβάν και τουλάχιστον έδειξε ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.

Ύστερα ακολούθησε η ακύρωση όλων των δραστηριοτήτων του Τούρκου προέδρου για χθες Τετάρτη, καθώς μετά από σύσταση των γιατρών του ο Ερντογάν αναγκάστηκε να απέχει από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Εν μέσω των φημών ότι ο Ερντογάν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο ίδιος τοποθετήθηκε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.…

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος του ευγενούς μου έθνους, κάθε έναν από τους αδελφούς και τις αδελφές μου, που μετέφεραν τις ευχές και τις προσευχές τους για τη μικρή ταλαιπωρία που είχα κατά τη διάρκεια εκπομπής λόγω της πολυάσχολης δουλειάς μου. Σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι με τις συμβουλές των γιατρών μας. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρεθώ μαζί με τα αδέρφια μου από το Κιρικάλε. το Γιοζγκάτ και το Σιβάς σήμερα. Ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι θα συμμετάσχει στην περιοδεία για να μας εκπροσωπήσει». «Με την άδεια του Αλλάχ θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας από αύριο(σ.σ. σήμερα). Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε το αγαπημένο μας έθνος στους στόχους του αιώνα της Τουρκίας. Με την ευκαιρία αυτή εύχομαι σε όλους τους πολίτες μου υγεία, ειρήνη και ευημερία».

Ως επιβεβαίωση του πανικού που προκλήθηκε μετά το επεισόδιο του Τούρκου προέδρου, έσπευσε η τουρκική προεδρία να τοποθετηθεί με ανακοίνωση: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τέτοιες αβάσιμες φήμες αναφορικά με την υγεία του προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν. Ο πρόεδρος θα παρακολουθήσει αύριο μέσω βιντεοσύνδεσης τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού» στο Άκουγιου, σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν στο Twitter. Και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ μίλησε για ψευδείς και ανήθικες ειδήσεις, αναφερόμενος σε ξένα ΜΜΕ. «Ο πρόεδρός μας είναι στο καθήκον. Μετά από μια μικρή ανάπαυση θα συνεχίσει το πρόγραμμά του με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Τσελίκ.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

