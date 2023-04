Έξαλλοι στην Ινδία για γελοιογραφία του Der Spiegel – «Είναι ρατσιστική»

Η γελοιογραφία δείχνει ένα ινδικό τρένο, το οποίο ξεχειλίζει από επιβάτες τόσο μέσα όσο και πάνω στα βαγόνια, να προσπερνά ένα κινεζικό τρένο σε μια παράλληλη γραμμή. Ωστόσο θεωρείται ότι χλευάζει την Ινδία καθώς η χώρα ξεπερνά την Κίνα για να γίνει το πολυπληθέστερο έθνος του κόσμου. Μάλιστα, πολλοί Ινδοί χρήστες έγραψαν στο Twitter ότι το περιοδικό είχε «κολλήσει» σε μια ξεπερασμένη ιδέα για την Ινδία και δεν είχε αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Ρατζίβ Σαντρασεκάρ έγραψε στο Twitter: «Παρά την προσπάθειά σας να χλευάσετε την Ινδία, δεν είναι έξυπνο να στοιχηματίσετε εναντίον της Ινδίας υπό τον πρωθυπουργό @narendramodi ji. Σε λίγα χρόνια, η οικονομία της Ινδίας θα είναι μεγαλύτερη από την οικονομία της Γερμανίας». Ο Καντσάν Γκούπτα, ανώτερος σύμβουλος στο υπουργείο Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεόρασης, έγραψε στο Twitter ότι το σκίτσο ήταν «εξοργιστικά ρατσιστικό». Ένας άλλος χρήστης του Twitter δήλωσε ότι το σκίτσο δείχνει τη «νοοτροπία της ελίτ» του περιοδικού.

👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) April 23, 2023