Τέιλορ Σουίφτ – Φερνάντο Αλόνσο: Νέος έρωτας;

Ο πρωταθλητής της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο, «πυροδότησε» τις φήμες που τον θέλουν να βγαίνει ραντεβού με την σταρ της ποπ μουσικής, Τέιλορ Σουίφτ. Ο Ισπανός οδηγός χρησιμοποίησε το τραγούδι «Karma» της Σουίφτ σε κλιπ που ανάρτησε στo TikTok. Αφού κοιτάζει το κινητό του ενώ ακούγεται η 33χρονη Αμερικανίδα, στο τέλος του κλίπ κλείνει το μάτι στην κάμερα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι φήμες που τους θέλουν μαζί να αληθεύουν. Η είδηση έφτασε ακόμη και στον κόσμο της NASCAR, όπου ο οδηγός Μπάμπα Γουάλας ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη σχέση. Εκείνος γέλασε και είπε ότι ίσως χρειαστεί να ζητήσει από τη σύζυγό του να το επιβεβαιώσει με τη Σουίφτ, όταν θα παρευρεθεί στη συναυλία της στο Κάνσας.

Αν και παραμένει ασαφές το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα στον Αλόνσο και την διάσμη καλλιτέχνιδα, το κοινό της Σουίφτ μετρά πολλά εκατομμύρια θαυμαστών και ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, γίνεται θέμα συζήτησης στα διεθνή μέσα. Το ίδιο συνέβη και όταν έγινε γνωστός ο πρόσφατος χωρισμός της από τον Τζο Άλγουιν, μετά από έξι χρόνια σχέσης.

🎥| Fernando Alonso hilariously posts a TikTok using Taylor’s “Karma” in response to the rumors that they’re dating which came from his fans just poking fun at the situation at hand😄pic.twitter.com/QYHHpHW9xr

— Taylor Swift Updates 🏟️ (@swifferupdates) April 24, 2023