Τσιτσιπάς – Αλκαράθ: Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος

Υπόκλιση στον Κάρλος Αλκαράθ από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Λίγη ώρα μετά από την ήττα του στον τελικό του Barcelona Open που ήταν και η 4η σε 4 παιχνίδια κόντρα στον Ισπανό ο Έλληνας τενίστας σημείωσε: «Κάρλος, χαλάρωσε λίγο ρε φίλε! Τρομάζεις κόσμο έτσι πως παίζεις. Συγχαρητήρια γι’ ακόμα μία φορά για την κατάκτηση του τροπαίου. Είχα την ευκαιρία να σε δω να παίζεις από το ξεκίνημα της καριέρας σου και ήσουν εξ αρχής εκπληκτικός παίκτης. Κάποιοι από εμάς που ξεκινήσαμε την επαγγελματική μας καριέρα λίγο καιρό πριν από εσένα, σε είδαμε στο κορτ και εντυπωσιαστήκαμε από τον τρόπο παιχνιδιού σου. Ειδικά την τελευταία διετία είσαι εκπληκτικός.

Αν και είμαστε λίγο μεγαλύτεροί σου ηλικιακά, είσαι ένα πρότυπο για εμάς. Η ομάδα σου είναι πάρα πολύ αφοσιωμένη κι αυτό φαίνεται. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν στην άψογη οργάνωση του συγκεκριμένου τουρνουά, που αποτελεί ένα από τ’ αγαπημένα μου. Εύχομαι μια μέρα να μπορέσω να κατακτήσω κι εγώ εδώ τον τίτλο. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα «ευχαριστώ» και στη δική μου ομάδα, που βρίσκεται στο πλευρό μου 52 εβδομάδες τον χρόνο και μοιραζόμαστε τα πάντα- και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Είμαι χαρούμενος για το ότι είστε δίπλα μου σ’ αυτή τη διοργάνωση, έστω κι αν είμαι ο φιναλίστ και όχι ο κυπελλούχος».

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο, γιατί είναι ένας πραγματικός μαχητής. Είναι φοβερό το συναίσθημα να μοιράζομαι το κορτ μαζί σου. Με αναγκάζεις να παίζω πάντα στο 100% όποτε βρίσκομαι απέναντί σου. Σ’ ευχαριστώ για όσα φέρνεις στο άθλημά μας. Είναι δεδομένο πως θα βρεθούμε αντίπαλοι και σ’ άλλα τουρνουά και θα γίνουν φοβερές μάχες. Θέλω να πω ένα «ευχαριστώ» και στην ομάδα μου που με έχει βοηθήσει να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Είναι ακόμα πιο όμορφο το ότι πανηγυρίζω τον τίτλο μπροστά στους δικούς μου ανθρώπους αλλά και τους συμπατριώτες μου».

🎤 Kind words from @carlosalcaraz to @steftsitsipas after the Barcelona Final#BCNOpenBS pic.twitter.com/D40VOz9K6c

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2023