Ρωσία βομβαρδισμός: “Χτύπησαν” κατά λάθος δική τους πόλη

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως βόμβα έπεσε αθέλητα από αεροσκάφος των αεροδιαστημικών δυνάμεων (της πολεμικής αεροπορίας) της Ρωσίας καθώς πετούσε πάνω από την Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες Πέμπτη το βράδυ, αφού οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη, η οποία τραυμάτισε δυο ανθρώπους και δημιούργησε πελώριο κρατήρα στο κέντρο της πόλης. «Κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους Su-34 των αεροδιαστημικών δυνάμεων πάνω από την πόλη Μπιέλγκοροντ, σημειώθηκε αφύσικη πτώση πυρομαχικού της αεροπορίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναμεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το συμβάν εκτυλίχθηκε περί τις 22:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν συχνά πάνω από την Μπιέλγκοροντ, στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στην Μπιέλγκοροντ νωρίτερα χθες βράδυ, διευκρινίζοντας πως τραυματίστηκαν δυο γυναίκες και δημιουργήθηκε πελώριος κρατήρας σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης. «Έγινε μια έκρηξη», σημείωσε ο κυβερνήτης της περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ο Βιάτσελαβ Γκλάντκοφ, προσθέτοντας πως δημιούργησε κρατήρα με διάμετρο 20 μέτρα στη διασταύρωση κεντρικών οδικών αρτηριών της ομώνυμης πόλης. Ο κ. Γκλάντκοφ διευκρίνισε πως μια γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραυματισμό στο κρανίο ενώ ότι προσφέρθηκαν περιποιήσεις σε μια δεύτερη επιτόπου.

«Κατοικίες υπέστησαν καταστροφές, το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στύλους ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε μέσω Telegram. Πρόσθεσε ότι ερευνητές και στελέχη του υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσαν επιτόπου. Ο κ. Γκλάντκοφ και ο δήμαρχος της Μπιέλγκοροντ, ο Βαλεντίν Ντεμίντοφ, μεταφόρτωσαν εξάλλου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την τοποθεσία όπου έπεσε η βόμβα. Σε μια από αυτές εικονίζονται άνθρωποι κουλουριασμένοι μπροστά σε μια πολυκατοικία, ανάμεσά τους γυναίκα που κρατά στην αγκαλιά της μικρο σκυλί, ενώ όχημα της πυροσβεστικής διακρίνεται σε μικρή απόσταση.

Ο κ. Ντεμίντοφ μεταφόρτωσε στο Telegram εικόνες στις οποίες διακρίνονται τμήμα της ασφάλτου διαλυμένο από την έκρηξη, συντρίμμια μπροστά σε κτίριο και το εσωτερικό διαμερίσματος που καταστράφηκε. Ο δήμαρχος είπε πως οι άνθρωποι που έμεναν σε ακίνητα που υπέστησαν ζημιές θα μεταφερθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία. Η περιφέρεια Μπιέλγκοροντ έχει υποστεί αρκετές φορές πλήγματα, ενίοτε θανατηφόρα, που κατά κανόνα αποδίδονται από τη Μόσχα στην Ουκρανία. Τον Ιανουάριο, ο κ. Γκλάντκοφ δήλωνε πως 25 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 90 έχουν τραυματιστεί στην περιφέρεια αφότου άρχισε ο πόλεμος.

Τον Οκτώβριο του 2022, βομβαρδιστικό Su-34 συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γέισκ, στη νότια Ρωσία, επίσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά. Τον Ιούλιο του 2022, ο κ. Γκλάντκοφ ανακοίνωνε πως εκρήξεις κοντά στο κέντρο της Μπιέλγκοροντ στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τέσσερις. Ο ρωσικός στρατός είχε κατόπιν κάνει γνωστό πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης.

Several versions of the explosion in #Belgorod are spreading on the Internet

– KAB (aerial bomb), which was launched by Russians on Kharkiv, did not reach Ukraine.

– The Ukrainian Armed Forces fired a tactical missile or a drone with explosives on board.

Authorities in the… pic.twitter.com/eEFQt6xa5Z

— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2023