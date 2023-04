Χοακίν – Ρεάλ Μπέτις: Τέλος εποχής

Ο σπουδαίος και εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ Μπέτις, Χοακίν, ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/4) πως στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου θα «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, βάζοντας τους τίτλους τέλους έπειτα από μια ολόλαμπρη πορεία 23 ετών ως επαγγελματίας. Ο 41χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του ως παίκτης της ομάδας Νέων της Μπέτις, κάνοντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2000. Μετά την αποχώρησή του από την Μπέτις το 2006, αγωνίστηκε στη Βαλένθια, στη Μάλαγα και στη Φιορεντίνα προτού επιστρέψει στον σύλλογο το 2015. Ο Χοακίν οδήγησε την Μπέτις στην κατάκτηση του Copa del Rey την περασμένη σεζόν, τερματίζοντας την 17χρονη «αποχή» του συλλόγου απ’ τα τρόπαια.

Σε μια συγκινητική του ανάρτηση στα social media, ο Χοακίν έγραψε πως… ήρθε πλέον η ώρα της απόσυρσης. «Αλλά αυτό δεν είναι αντίο, είναι απλώς “τα λέμε σύντομα” γιατί θα συνεχίσω στο πλευρό σου, υπερασπιζόμενος το κλαμπ με τη ζωή μου, γιατί η Ρεάλ Μπέτις ήταν η ζωή μου». Με εννέα παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ο 41χρονος άσος απέχει μόλις επτά συμμετοχές για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Άντονι Θουμπιθαρέτα για τα περισσότερα ματς στη La Liga (622).

