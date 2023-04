Γεωργούλης καταγγελίες: Αποβλήθηκε από την ευρωομάδα «Left»

Ο Αλέξης Γεωργούλης τέθηκε εκτός της ομάδας «Left» του Ευρωκοινοβουλίου, μετά την καταγγελία σε βάρος του για «βιασμό και σωματική βία». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας Left, ο Αλέξης Γεωργούλης τέθηκε εκτός ομάδας, μετά την ενημέρωση για τις καταγγελίες σε βάρος του για ποινικά αδικήματα και το αίτημα των βελγικών Αρχών για άρση της ασυλίας του. Η απόφαση ελήφθη από κοινού με τον Αλέξη Γεωργούλη μέχρι την «επίλυση» της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

