Στέφανος Τσιτσιπάς αυτοκίνητο: Η απίστευτη Aston Martin με την οποία κυκλοφορεί στο Μόντε Κάρλο

Με μια απίστευτη Aston Martin κυκλοφορούσε τις προηγούμενες ημέρες στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που μένει μόνιμα στο Μόντε Κάρλο κατά την διάρκεια του Monte Carlo Masters εθεάθη να κάνει βόλτες στην πόλη με μια Aston Martin V12 Speedster. Δεν οδηγούσε το σούπερ αυτοκίνητο αλλά σε μια βόλτα του οδηγός ήταν ο διάσημος προπονητής τένις, Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τσιτσιπά ενώ είχε υπό την επίβλεψή του και την Σερένα Ουίλιαμς.

