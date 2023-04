Πούτιν στην Ουκρανία: Στα κατεχόμενα εδάφη της Χερσώνας και του Λουχάνσκ ο Ρώσο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετέβη στις περιφέρειες της Χερσώνας και του Λουχάνσκ, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας αντίστοιχα, για να συναντήσει τους στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί στο πλαίσιο της ρωσικής επιχείρησης που εξαπολύθηκε πριν από περισσότερο από ένα έτος, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Στην ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας δεν διευκρινίζεται πότε έγινε αυτή η επίσκεψη.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτισε τους στρατιωτικούς στις περιφέρειες της Χερσώνας και του Λουχάνσκ με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα των Ορθοδόξων προχθές, Κυριακή, και τους προσέφερε θρησκευτικές εικόνες. «Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετέβη στο γενικό επιτελείο της στρατιωτικής μονάδας ‘Dniepr’» στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Putin visited the headquarters of the Dnieper group of troops in the Kherson (former Ukraine region)

Later, Putin visited the headquarters of the Vostok National Guard in the Lugansk (former Ukraine region). pic.twitter.com/vIAzuPZYpA

