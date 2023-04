Ουκρανία – Τουρκία: Η συγγνώμη Ρέζνικοφ για τη σύγκριση των απολογισμών των θυμάτων

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ολεξίι Ρέζνικοφ, ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία διότι συνέκρινε τον απολογισμό των θυμάτων του πολέμου με τη Ρωσία με αυτόν του καταστροφικού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου. «Οι Ουκρανοί νιώθουν συμπάθεια για τον τουρκικό λαό», διαβεβαίωσε ο κ. Ρέζνικοφ χθες Δευτέρα μέσω Twitter. Ο κ. Ρέζνικοφ δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα La Razón ότι οι απώλειες του ουκρανικού στρατού στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε στην επικράτεια της χώρας του ο στρατός της Ρωσίας, είναι χαμηλότερες από τα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία την 6η Φεβρουαρίου 2023. Μόνο στην Τουρκία, η καταστροφική σεισμική δόνηση στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 50.000 ανθρώπους.

Οι Ουκρανοί «καταλαβαίνουμε πώς είναι να θάβεις χιλιάδες αθώους ανθρώπους – φίλους και γείτονες», ανέφερε ο κ. Ρέζνικοφ. «Είμαι ευγνώμων στους τούρκους φίλους για την αταλάντευτη υποστήριξή τους και τη σθεναρή στάση τους για την Κριμαία αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή». Η Τουρκία διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μολαταύτα, προμήθευσε στον ουκρανικό στρατό UAVs και τεθωρακισμένα οχήματα, μεταξύ άλλων.

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people – friends and neighbors.

I…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023