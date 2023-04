Ιμόμπιλε τροχαίο: «Την ώρα της σύγκρουσης φοβόμουν για τις κόρες μου»

Ο αρχηγός της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε, είχε ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα στη Ρώμη το πρωί της Κυριακής (16/4), όταν και συγκρούστηκε με τραμ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι το Μέσο παραβίασε ένα κόκκινο φανάρι.

Ο Ιμόμπιλε τη… γλίτωσε με ένα κάταγμα στα πλευρά, ενώ και ο οδηγός του τραμ είναι ζωντανός, με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή να αποκαλύπτει ότι την ώρα του ατυχήματος το μυαλό του “έτρεξε” στις δύο κόρες του.

«Ήταν μια απίστευτη σύγκρουση, τα δευτερόλεπτα εκείνα σκεφτόμουν μόνο πώς να προστατεύσω τις κόρες μου. Ήταν ένα εφιάλτης, φοβόμουν για εκείνες. Ευτυχώς και εμείς κι ο οδηγός του τραμ είμαστε ζωντανοί για να το συζητήσουμε. Αν είχαμε το μικρό αυτοκίνητο δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, περάσαμε πολύ άσχημα», ανέφερε σχετικά ο Ιμόμπιλε.

A 30km/h non si sarebbe ridotto così. Inoltre, ha pure distrutto un tram, molto più importante e prezioso del suo inutile #suv, perché mezzo pubblico e sostenibile. 80km/h in città è da criminali e ci dovrebbe essere l’immediato ritiro della patente, per sempre. #ciroimmobile pic.twitter.com/UyiKkKfXpp

