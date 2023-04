Καϊλή αποφυλάκιση: Οι πρώτες δηλώσεις – «Είμαι πολύ χαρούμενη, με περιμένει η κόρη μου»

Την πόρτα των φυλακών του Χάρεν πέρασε η Εύα Καϊλή, καθώς οι βελγικές Αρχές αποφάσισαν την αποφυλάκισή της με βραχιολάκι. Λίγο μετά τις 11:30 π.μ. ώρα Ελλάδος, οι πόρτες των φυλακών του Χάρεν άνοιξαν και ένα αμάξι με φιμέ τζάμια βγήκε και επιτάχυνε, ενώ τηλεοπτικές κάμερες και δημοσιογράφοι κατέγραφαν τη στιγμή. «Με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που θα είμαι και πάλι κοντά της. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα από τους δικηγόρους μου», είπε στην πρώτη της δήλωση, μέσα από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε.

Η κυρία Καϊλή αποφυλακίζεται με βραχιολάκι μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών του Βελγίου και αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της στις Βρυξέλλες. Βάσει νόμου, η Εύα Καϊλή θα μπορεί να μετακινείται για να πάει δικαστήριο, για επείγοντα ιατρικά θέματα και ανωτέρα βία μετά από άδεια του εισαγγελέα.Το εάν θα μπορεί να δει όποιον θέλει σπίτι της, να έχει κινητό ή ίντερνετ εξαρτάται από την απόφαση των βελγικών δικαστικών αρχών που φαίνεται ότι δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Της έχει απαγορευτεί η έξοδος στο εξωτερικό και της έχουν κρατήσει το διαβατήριο. Μέ γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο Qatargate.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο κατ΄οίκον περιορισμός σημαίνει συνέχιση της κράτησης. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και όπως τονίζουν δεν κρίθηκε καμία αθωότητα, καθώς αυτή θα κριθεί όταν έρθει η ώρα της δίκης. Η πλευρά της Εύας Καϊλή υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στα χρήματα. «Υπάρχουν κι άλλα πολλά αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουμε στην ανάκριση», ανέφερε ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως τόνισε, η Εύα Καϊλή είναι αποφασισμένη να βοηθήσει στην ανάκριση «σε ό,τι γνωρίζει και για όποιους γνωρίζει. Όλα θα τα καταθέσει».

Σε δήλωσή της στην La Repubblica, η κυρία Καϊλή εξέφρασε την ανυπομονησία της να βρεθεί εκτός φυλακής και να περάσει την ημέρα με την κόρη της. «Περιμένω με ανυπομονησία να βρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιόλι για να βγω από τη φυλακή. Την πρώτη μέρα θέλω απλώς να είμαι στο σπίτι με την κόρη μου. Όλη την ημέρα μαζί της. Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα τη βλέπω μόνο δύο φορές τον μήνα. Θα παραμείνω στις Βρυξέλλες και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αθωότητά μου».

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw

— Efi Koutsokosta (@Efkouts) April 14, 2023